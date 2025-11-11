O que revisar em Física para o segundo dia do Enem 2025

A reta final de preparação para o segundo dia do Enem 2025 exige foco redobrado na revisão de Física, uma das matérias que mais desafia os candidatos.

A prova costuma trazer questões que relacionam teoria e prática, exigindo interpretação de gráficos, análise de situações cotidianas e domínio de fórmulas básicas.

Entre os temas mais cobrados, destacam-se cinemática, dinâmica, leis de Newton, eletricidade, óptica e termodinâmica.

Também é importante revisar energia mecânica, trabalho e potência, além de conceitos ligados a ondas, som e luz, frequentemente associados a fenômenos do dia a dia.

O Enem também valoriza o raciocínio físico em contextos ambientais e tecnológicos. Questões sobre circuitos elétricos, fontes de energia e sustentabilidade aparecem com frequência e exigem leitura atenta e aplicação prática dos conceitos.

Para revisar com eficiência, o ideal é resolver questões de provas anteriores, revisar fórmulas fundamentais e compreender a interpretação física dos resultados — mais importante que decorar expressões matemáticas.

