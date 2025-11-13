ENEM 2025

Entre uma prova e outra: como manter a calma até o fim do Enem 2025

Ansiedade aumenta na reta final e especialista dá dicas para controlar o nervosismo antes do segundo dia de provas; confira os detalhes

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 13/11/2025 às 17:50
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Depois da maratona do último domingo (9), milhares de estudantes em todo o país se preparam para o segundo dia do ENEM, que acontece no próximo domingo (16).

E se o alívio por ter vencido metade do desafio é grande, a ansiedade por manter o desempenho — e a expectativa pelos resultados — também cresce.

“O intervalo entre as provas pode ser um período especialmente tenso, porque o aluno tende a revisar o que fez e se preocupar com o que ainda vem pela frente”, explica a psiquiatra Danielle Admoni, especialista pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) e supervisora na residência de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM).

Segundo a médica, é natural sentir nervosismo, mas o excesso pode atrapalhar o foco e o bem-estar. “O objetivo não é eliminar a ansiedade, mas aprender a controlá-la”, reforça.

Entre as recomendações da especialista para esta reta final estão:

  • Evitar revisar a prova do último domingo ou comparar respostas com colegas e redes sociais — isso tende a aumentar a ansiedade e não muda o resultado;
  • Manter uma rotina equilibrada, com sono e alimentação adequados;
  • Fazer pausas e atividades relaxantes, como caminhadas, ouvir música ou ver um filme;
  • Não tentar aprender conteúdos novos nesta semana — o ideal é apenas revisar tópicos-chave;
  • Organizar o dia da prova com antecedência, separando material necessário, documento, lanches e endereço da prova, para evitar imprevistos que aumentem o estresse.

Um estudo recente da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e da UFSJ mostrou que, quanto maior a pressão familiar e o medo do futuro, mais sintomas de ansiedade surgem antes de provas importantes. Por isso, o apoio emocional de pais e professores é fundamental para que o estudante se sinta seguro.

“O nervosismo é parte do processo, mas com preparo e autocuidado é possível transformá-lo em aliado”, conclui Danielle.

