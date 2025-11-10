O que revisar em Ciências da Natureza para o segundo dia do Enem 2025

Com o segundo dia de provas do Enem 2025 marcado para o domingo, 16 de novembro, os estudantes voltam a se concentrar em duas áreas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Para garantir um bom desempenho, é essencial direcionar os estudos e revisar os conteúdos que mais costumam aparecer nas questões.

Na parte de Ciências da Natureza, o exame avalia conhecimentos de Biologia, Física e Química, sempre com foco na interpretação de situações do cotidiano, experimentos e temas ambientais. Veja os principais tópicos que merecem reforço nesta reta final:

Biologia

Revise ecologia (cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais), genética e biotecnologia, evolução, fisiologia humana e saúde pública. Temas ligados à sustentabilidade e ao uso consciente dos recursos naturais também aparecem com frequência.

Física:

Foque em energia (mecânica, elétrica e térmica), leis de Newton, óptica (espelhos e lentes), eletricidade e magnetismo. A parte de cinemática e dinâmica também é recorrente, exigindo atenção a gráficos e unidades de medida.

Química:

É importante revisar reações químicas, estequiometria, química orgânica, pH, soluções e eletroquímica. O Enem costuma cobrar o raciocínio aplicado, por isso, compreender o contexto de cada questão é mais relevante do que decorar fórmulas.

De acordo com professores e especialistas, uma boa estratégia para esta semana é revisar por meio de provas anteriores, simulando o tempo real de resolução das questões.

Também vale revisar conceitos interdisciplinares, como temas ambientais, que conectam Biologia, Química e Física em um mesmo enunciado.

O Enem 2025 será encerrado no próximo domingo (16), e os candidatos terão 5 horas para responder 90 questões objetivas. O gabarito oficial deve ser divulgado no dia 13 de novembro, no site do Inep.

