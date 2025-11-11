O que revisar em Biologia para o segundo dia do Enem 2025

O segundo dia do Enem 2025, que acontece neste domingo (16), traz as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.

Para quem quer garantir uma boa pontuação em Biologia, é essencial revisar os principais temas cobrados com frequência pelo exame.

Entre os assuntos mais recorrentes estão os ecossistemas, cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais — temas que costumam exigir interpretação e aplicação prática dos conceitos.

Também é importante revisar genética e biotecnologia, com foco em leis de Mendel, hereditariedade, DNA e RNA, além do uso de técnicas como clonagem e transgênicos.

Outro ponto de destaque é o corpo humano e suas funções vitais, especialmente os sistemas digestório, respiratório, circulatório e nervoso, que costumam aparecer em questões interdisciplinares com Química e Física.

Por fim, o Enem também valoriza a evolução biológica, ecologia e citologia — temas que pedem atenção aos conceitos de seleção natural, organelas celulares e fotossíntese.

Dica final: priorize revisões rápidas com resumos, mapas mentais e questões de provas anteriores, pois o Enem tende a repetir formatos e abordagens de temas que avaliam interpretação e aplicação da Biologia no cotidiano.

