ENEM 2025

O que revisar em Biologia para o segundo dia do Enem 2025

Ecologia, genética, corpo humano e biotecnologia estão entre os temas mais cobrados em Biologia; veja o que priorizar na reta final de estudos.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 11/11/2025 às 17:02
Sansert Sangsakawrat/Istock
Dia Mundial do Meio Ambiente, Mãos plantando árvores, Pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do meio ambiente, Voluntários ajudam a resolver problemas ambientais, Trabalho em equipe global e negócios. FOTO: Sansert Sangsakawrat/Istock

O segundo dia do Enem 2025, que acontece neste domingo (16), traz as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.

Para quem quer garantir uma boa pontuação em Biologia, é essencial revisar os principais temas cobrados com frequência pelo exame.

Entre os assuntos mais recorrentes estão os ecossistemas, cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais — temas que costumam exigir interpretação e aplicação prática dos conceitos.

Também é importante revisar genética e biotecnologia, com foco em leis de Mendel, hereditariedade, DNA e RNA, além do uso de técnicas como clonagem e transgênicos.

Outro ponto de destaque é o corpo humano e suas funções vitais, especialmente os sistemas digestório, respiratório, circulatório e nervoso, que costumam aparecer em questões interdisciplinares com Química e Física.

Leia Também

Por fim, o Enem também valoriza a evolução biológica, ecologia e citologia — temas que pedem atenção aos conceitos de seleção natural, organelas celulares e fotossíntese.

Dica final: priorize revisões rápidas com resumos, mapas mentais e questões de provas anteriores, pois o Enem tende a repetir formatos e abordagens de temas que avaliam interpretação e aplicação da Biologia no cotidiano.

