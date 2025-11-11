ENEM 2025

O que revisar em Química para o segundo dia do Enem 2025

Estequiometria, eletroquímica e reações orgânicas estão entre os temas mais cobrados no Enem; veja o que priorizar na reta final.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 11/11/2025 às 17:16
ozorog/Istock
Retrucar com líquido âmbar. FOTO: ozorog/Istock

O segundo dia do Enem 2025 está chegando, e os candidatos devem intensificar as revisões de Química, uma das disciplinas mais estratégicas das Ciências da Natureza.

O conteúdo costuma equilibrar teoria e aplicação prática, exigindo atenção aos cálculos e à interpretação de fenômenos do cotidiano.

Entre os assuntos mais recorrentes, destacam-se ligações químicas, reações orgânicas, eletroquímica, termoquímica, soluções e estequiometria.

Também é importante revisar equilíbrio químico, pH e oxirredução, temas frequentemente relacionados a questões ambientais e industriais.

Outro ponto importante é a Química Ambiental, que aborda poluição, reciclagem e sustentabilidade — tópicos em alta no Enem por seu viés interdisciplinar.

Já em Química Orgânica, o foco deve ser nas funções, nomenclatura e reações mais comuns, como esterificação e combustão.

Na reta final, a dica é resolver questões de provas anteriores e revisar conceitos fundamentais de tabela periódica e propriedades das substâncias.

Dominar a linguagem química e compreender os processos que envolvem energia e transformação da matéria pode ser o diferencial para garantir uma boa nota.

Tags

Ciências da Natureza Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
