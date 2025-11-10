ENEM 2025

Enem 2025: saiba quando sai o gabarito oficial do primeiro dia de provas

Documento com as respostas corretas do primeiro dia de provas poderá ser acessado no site do Inep; resultado final sai apenas em janeiro.

Publicado em 10/11/2025 às 18:24
iStock
Imagem ilustra telefone com logo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio FOTO: iStock

Os participantes do Enem 2025 já estão ansiosos para conferir o desempenho no primeiro dia de exame, e a boa notícia é que o gabarito oficial tem data certa para ser divulgado.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o documento será publicado no dia 13 de novembro, no site oficial do exame (enem.inep.gov.br).

O gabarito trará as respostas corretas das provas aplicadas neste domingo (9), que incluíram Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação.

A divulgação permite que os candidatos confiram seus acertos e tenham uma estimativa de desempenho antes do resultado oficial.

É importante destacar que, mesmo com o gabarito em mãos, não é possível calcular a nota exata do Enem, já que a correção das provas objetivas utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta o grau de dificuldade de cada questão e o padrão de respostas do candidato.

Quando sai o resultado do Enem 2025?

O resultado final do Enem 2025 está previsto para ser divulgado apenas em janeiro de 2026, também pelo portal do Inep.

Até lá, os estudantes podem usar simuladores disponíveis em sites especializados para ter uma ideia aproximada do desempenho.

