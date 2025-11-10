ENEM 2025

Mais de 3,5 milhões de candidatos participaram do primeiro dia do Enem 2025

Aplicação ocorreu sem incidentes e registrou aumento de 11% nas inscrições em relação ao ano passado; segundo dia será em 16 de novembro.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 10/11/2025 às 18:40
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

O primeiro dia do Enem 2025 contou com a presença de 3,5 milhões de candidatos, o que representa 73% dos inscritos.

Segundo dados preliminares divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep, o exame deste domingo (9) ocorreu sem intercorrências significativas em todo o país.

Neste ano, o número de participantes cresceu 11% em relação a 2024 e 38% em comparação a 2022, mostrando o fortalecimento do interesse pelo exame, que é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior brasileiro.

A aplicação ocorreu em 1.805 municípios, com 11.791 locais de prova e o envolvimento de mais de 300 mil profissionais entre fiscais, aplicadores e coordenadores.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a tranquilidade na logística e o reforço da segurança, que contou com detectores de metal em todas as salas, uma das novidades desta edição.

Durante o primeiro dia, os participantes responderam questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas, além de elaborarem a redação, cujo tema foi "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

O ministro ressaltou a importância da discussão proposta, afirmando que o tema reflete desafios sociais relevantes e contemporâneos.

O segundo dia de provas acontece no domingo, 16 de novembro, com questões de Ciências da Natureza e Matemática. Para quem teve problemas logísticos ou de saúde, o pedido de reaplicação poderá ser feito entre 17 e 21 de novembro, pela Página do Participante.

As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro, e o gabarito oficial do primeiro dia será divulgado no dia 13 de novembro, no site do Inep.



Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
