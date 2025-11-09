Enem 2025: portões se fecham em todo o país e provas começam às 13h30

Os portões dos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram oficialmente fechados às 13h (horário de Brasília) neste domingo (9).

A partir desse momento, nenhum candidato pode mais entrar nos locais de prova.

O Enem é uma das principais formas de acesso ao ensino superior no país, sendo utilizado por universidades públicas e privadas, além de programas como Sisu, Prouni e Fies. Os participantes terão acesso aos cadernos de prova a partir das 13h30, quando o exame tem início oficialmente.

Neste primeiro dia, os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para responder às questões e elaborar a redação, um dos momentos mais aguardados da avaliação. O conteúdo cobrado envolve as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Entre as disciplinas estão: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação.

O encerramento das provas está previsto para as 19h (horário de Brasília). O segundo dia do exame, com as áreas de Matemática e Ciências da Natureza, será aplicado no próximo domingo (16).

