Enem 2025: 5 erros em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias que podem arruinar sua nota

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem 2025 exige dos candidatos muito mais do que simples interpretação de textos.

Ela avalia a capacidade de compreender diferentes gêneros textuais, analisar obras artísticas e aplicar conhecimentos gramaticais e linguísticos de forma crítica. Justamente por isso, alguns erros recorrentes podem comprometer o desempenho e reduzir a nota final.

Confira os cinco deslizes mais comuns que os candidatos precisam evitar:

1. Ignorar a diversidade de gêneros textuais

A prova inclui propagandas, letras de música, charges, poemas e artigos de opinião. Muitos candidatos focam apenas em textos longos e deixam de lado elementos visuais, o que pode resultar em interpretação incompleta.

2. Confundir norma culta com variação linguística

Questões do Enem frequentemente exploram as diferentes formas de uso da língua. Tratar a variação linguística como “erro” ou não compreender seu papel social pode levar a alternativas equivocadas.

3. Falta de atenção na análise de obras literárias e artísticas

O exame valoriza referências literárias, artísticas e culturais. Desconsiderar o contexto histórico ou a intenção do autor pode fazer com que o estudante perca pontos importantes.

4. Errar em questões de gramática aplicada ao uso

Embora o Enem não cobre gramática de forma isolada, ela aparece aplicada a textos. Não perceber a função de tempos verbais, conjunções ou pronomes pode comprometer a resposta.

5. Desprezar questões interdisciplinares

Linguagens dialoga com Ciências Humanas e até com Matemática em alguns contextos. Ignorar essas conexões pode dificultar a interpretação e reduzir a precisão nas respostas.

Como se preparar melhor

Para evitar esses erros, é essencial praticar a leitura crítica de diferentes tipos de textos, revisar conceitos de gramática aplicada e se familiarizar com a literatura exigida. Resolver provas anteriores também ajuda a compreender o estilo das questões e aumentar a confiança no dia do exame.

O Enem valoriza não apenas o conhecimento técnico, mas a capacidade de reflexão e interpretação crítica. Estar atento a esses detalhes pode fazer toda a diferença no resultado final.