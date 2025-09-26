ENEM 2025

Enem 2025: 5 erros em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias que podem arruinar sua nota

Veja os deslizes mais comuns em História, Geografia, Filosofia e Sociologia que podem comprometer sua nota na prova de Ciências Humanas.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 26/09/2025 às 17:24
Alona Horkova/Istock
Imagem ilustrativa representando linguagens FOTO: Alona Horkova/Istock

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem 2025 exige dos candidatos muito mais do que simples interpretação de textos.

Ela avalia a capacidade de compreender diferentes gêneros textuais, analisar obras artísticas e aplicar conhecimentos gramaticais e linguísticos de forma crítica. Justamente por isso, alguns erros recorrentes podem comprometer o desempenho e reduzir a nota final.

Confira os cinco deslizes mais comuns que os candidatos precisam evitar:

1. Ignorar a diversidade de gêneros textuais

A prova inclui propagandas, letras de música, charges, poemas e artigos de opinião. Muitos candidatos focam apenas em textos longos e deixam de lado elementos visuais, o que pode resultar em interpretação incompleta.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


2. Confundir norma culta com variação linguística

Questões do Enem frequentemente exploram as diferentes formas de uso da língua. Tratar a variação linguística como “erro” ou não compreender seu papel social pode levar a alternativas equivocadas.

3. Falta de atenção na análise de obras literárias e artísticas

O exame valoriza referências literárias, artísticas e culturais. Desconsiderar o contexto histórico ou a intenção do autor pode fazer com que o estudante perca pontos importantes.

4. Errar em questões de gramática aplicada ao uso

Embora o Enem não cobre gramática de forma isolada, ela aparece aplicada a textos. Não perceber a função de tempos verbais, conjunções ou pronomes pode comprometer a resposta.

Leia Também

5. Desprezar questões interdisciplinares

Linguagens dialoga com Ciências Humanas e até com Matemática em alguns contextos. Ignorar essas conexões pode dificultar a interpretação e reduzir a precisão nas respostas.

Como se preparar melhor

Para evitar esses erros, é essencial praticar a leitura crítica de diferentes tipos de textos, revisar conceitos de gramática aplicada e se familiarizar com a literatura exigida. Resolver provas anteriores também ajuda a compreender o estilo das questões e aumentar a confiança no dia do exame.

O Enem valoriza não apenas o conhecimento técnico, mas a capacidade de reflexão e interpretação crítica. Estar atento a esses detalhes pode fazer toda a diferença no resultado final.

Tags

Enem 2025 Linguagens

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.