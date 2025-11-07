ENEM 2025

Enem 2025: pode levar garrafa térmica no Enem? Entenda as regras

Somente garrafas plásticas transparentes e sem rótulo são aceitas nas salas do Enem; confira as regras do Inep e saiba como evitar imprevistos

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 07/11/2025 às 18:16
Com o Enem 2025 se aproximando, muitos candidatos têm dúvidas sobre o que podem levar para o local da prova. Uma das questões mais frequentes é: “pode levar garrafa térmica?”. A resposta é não — o uso de garrafas térmicas não é permitido durante o exame.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os participantes só podem levar garrafas de água transparentes e sem rótulo.

O objetivo dessa regra é garantir a segurança e a lisura do exame, evitando qualquer possibilidade de esconder anotações ou objetos eletrônicos dentro dos recipientes.

Além das restrições quanto à garrafa, o Inep reforça que o candidato deve levar apenas o essencial:

  • Caneta esferográfica preta, de material transparente (obrigatória);
  • Documento oficial com foto;
  • Cartão de confirmação da inscrição (opcional, mas recomendado);
  • Lanche leve e água em garrafa transparente.

Itens como garrafas metálicas, térmicas, squeezes opacas, além de bolsas, relógios e equipamentos eletrônicos, não podem permanecer sobre a mesa durante a aplicação. O candidato deve guardar tudo o que não for usado embaixo da cadeira ou em local indicado pelos fiscais.

  • Dica importante: prefira garrafas plásticas transparentes e pequenas, que facilitam a fiscalização e evitam atrasos na entrada.

O Enem 2025 será aplicado em dois domingos consecutivos, e os portões fecham pontualmente às 13h (horário de Brasília).

Por isso, além de estudar o conteúdo, é essencial conhecer e respeitar as regras para garantir uma prova tranquila e sem contratempos.

