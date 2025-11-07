ENEM 2025

Enem 2025: pode levar mochila no Enem? Entenda as regras

Participantes podem entrar com mochila, mas o acesso ao item durante o exame é proibido; confira as regras do Inep e saiba o que levar

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 07/11/2025 às 17:17
Reprodução/Pexels
Confira opções de MOCHILA para VOLTA ÀS AULAS. FOTO: Reprodução/Pexels

Com o Enem 2025 se aproximando, é comum que os candidatos fiquem em dúvida sobre o que podem ou não levar para o local da prova.

Entre as principais perguntas está: “posso levar mochila?”. A resposta é sim, mas com algumas restrições importantes que devem ser respeitadas para evitar problemas durante o exame.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o participante pode entrar no local da prova com mochila, bolsa ou sacola, desde que esses itens fiquem obrigatoriamente guardados embaixo da cadeira, no chão, ou em local indicado pelos fiscais de sala.

O candidato não pode manusear ou acessar a mochila durante a aplicação da prova, sob risco de ser eliminado.

Leia Também

Itens permitidos e recomendados:

  • Documento oficial com foto;
  • Cartão de confirmação da inscrição;
  • Caneta esferográfica de tinta preta, com corpo transparente (obrigatória);
  • Lanche e água, preferencialmente em garrafa transparente e sem rótulo;
  • Chaves e objetos pessoais guardados na mochila.

Itens proibidos dentro da mochila (ou fora dela):

Celulares, relógios inteligentes, fones de ouvido, livros, anotações, calculadoras e qualquer equipamento eletrônico. Esses objetos devem ser desligados e guardados dentro do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador da prova, que será lacrado e colocado embaixo da cadeira.

Além disso, não é permitido sair da sala portando o caderno de provas antes de 30 minutos para o término do exame, e o envelope lacrado com o celular só pode ser aberto após o candidato deixar o local de aplicação.

  • Dica importante: leve apenas o essencial. Mochilas muito grandes ou cheias podem atrasar a entrada e gerar desconforto durante a prova.

Estar atento a esses detalhes garante tranquilidade e evita transtornos em um dos dias mais importantes da jornada dos estudantes rumo ao ensino superior.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

enem Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.