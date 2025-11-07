Enem 2025: pode levar mochila no Enem? Entenda as regras

Com o Enem 2025 se aproximando, é comum que os candidatos fiquem em dúvida sobre o que podem ou não levar para o local da prova.

Entre as principais perguntas está: “posso levar mochila?”. A resposta é sim, mas com algumas restrições importantes que devem ser respeitadas para evitar problemas durante o exame.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o participante pode entrar no local da prova com mochila, bolsa ou sacola, desde que esses itens fiquem obrigatoriamente guardados embaixo da cadeira, no chão, ou em local indicado pelos fiscais de sala.

O candidato não pode manusear ou acessar a mochila durante a aplicação da prova, sob risco de ser eliminado.

Itens permitidos e recomendados:

Documento oficial com foto;

Cartão de confirmação da inscrição;

Caneta esferográfica de tinta preta , com corpo transparente (obrigatória);

, com corpo transparente (obrigatória); Lanche e água , preferencialmente em garrafa transparente e sem rótulo;

, preferencialmente em garrafa transparente e sem rótulo; Chaves e objetos pessoais guardados na mochila.

Itens proibidos dentro da mochila (ou fora dela):



Celulares, relógios inteligentes, fones de ouvido, livros, anotações, calculadoras e qualquer equipamento eletrônico. Esses objetos devem ser desligados e guardados dentro do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador da prova, que será lacrado e colocado embaixo da cadeira.

Além disso, não é permitido sair da sala portando o caderno de provas antes de 30 minutos para o término do exame, e o envelope lacrado com o celular só pode ser aberto após o candidato deixar o local de aplicação.

Dica importante: leve apenas o essencial. Mochilas muito grandes ou cheias podem atrasar a entrada e gerar desconforto durante a prova.

Estar atento a esses detalhes garante tranquilidade e evita transtornos em um dos dias mais importantes da jornada dos estudantes rumo ao ensino superior.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem