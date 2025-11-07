Enem 2025: como saber onde vou fazer a prova do Enem?

Com a chegada do Enem 2025, uma das dúvidas mais comuns entre os candidatos é: “como saber onde vou fazer a prova?”.

A resposta está no cartão de confirmação da inscrição, documento essencial disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O cartão de confirmação contém todas as informações necessárias para o dia do exame, incluindo o endereço completo do local de prova, sala, número de inscrição, datas e horários das provas, além da indicação de atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

Para acessar o documento, o candidato deve entrar na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante) e fazer login com a conta gov.br. Após o acesso, é possível visualizar, imprimir ou salvar o cartão de confirmação no celular.

É importante lembrar que o Inep não envia o cartão por e-mail nem pelos Correios — o acesso é exclusivamente online.

Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia da prova, o Inep recomenda fortemente levá-lo, pois ele facilita a localização do prédio e da sala de aplicação, reduzindo atrasos e imprevistos.

Dica importante: verifique o local com antecedência e, se possível, visite o endereço antes do dia da prova para planejar o trajeto e o tempo de deslocamento. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília), sem tolerância para atrasos.

Estar atento a esses detalhes é fundamental para garantir um dia de prova tranquilo e sem contratempos — afinal, cada minuto conta no Enem 2025.

