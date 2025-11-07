ENEM 2025

Enem 2025: como saber onde vou fazer a prova do Enem?

Cartão de confirmação com o endereço e os detalhes da prova está disponível na Página do Participante; veja como acessar e garantir tranquilidade

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 07/11/2025 às 18:02
Arquivo/Agência Brasil
Segundo dia do Enem conta com questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Matemática e suas Tecnologias FOTO: Arquivo/Agência Brasil

Com a chegada do Enem 2025, uma das dúvidas mais comuns entre os candidatos é: “como saber onde vou fazer a prova?”.

A resposta está no cartão de confirmação da inscrição, documento essencial disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O cartão de confirmação contém todas as informações necessárias para o dia do exame, incluindo o endereço completo do local de prova, sala, número de inscrição, datas e horários das provas, além da indicação de atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

Para acessar o documento, o candidato deve entrar na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante) e fazer login com a conta gov.br. Após o acesso, é possível visualizar, imprimir ou salvar o cartão de confirmação no celular.

Leia Também

É importante lembrar que o Inep não envia o cartão por e-mail nem pelos Correios — o acesso é exclusivamente online.

Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia da prova, o Inep recomenda fortemente levá-lo, pois ele facilita a localização do prédio e da sala de aplicação, reduzindo atrasos e imprevistos.

  • Dica importante: verifique o local com antecedência e, se possível, visite o endereço antes do dia da prova para planejar o trajeto e o tempo de deslocamento. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília), sem tolerância para atrasos.

Estar atento a esses detalhes é fundamental para garantir um dia de prova tranquilo e sem contratempos — afinal, cada minuto conta no Enem 2025.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

enem Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.