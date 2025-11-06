ENEM 2025

Enem 2025: quais conteúdos revisar para se dar bem em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias?

Confira os principais temas e habilidades exigidos na prova de Linguagens do ENEM 2025 — interpretação, gramática, literatura, TI e língua estrangeira

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 06/11/2025 às 17:25
iStock
Imagem ilustra telefone com logo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio FOTO: iStock

Com a proximidade da primeira etapa do ENEM 2025, revisar com foco a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é essencial para quem busca um bom desempenho.

Essa prova reúne 45 questões e abrange diversas disciplinas e habilidades, exigindo uma preparação estratégica que vá além da simples memorização. A seguir, veja quais conteúdos merecem atenção e como priorizar os estudos.

1. Disciplinas envolvidas e o que são cobradas

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias engloba as seguintes disciplinas:

  • Língua Portuguesa, com foco em interpretação de textos, gêneros e variações linguísticas.
  • Literatura, com ênfase em obras, movimentos literários, contextos histórico-culturais e intertextualidade.
  • Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) — normalmente 5 questões — com foco em compreensão de sentidos em língua estrangeira.
  • Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) — disciplinas que, embora menores em número de questões, têm presença significativa e exigem preparo.

2. Conteúdos essenciais para revisão

Para se dar bem nessa prova, vale concentrar nos seguintes conteúdos:

  • Interpretação de textos diversos (verbais e não verbais): charges, infográficos, letras de música, tirinhas. A habilidade de “ler” o que está implícito ou simbólico é central.
  • Gêneros e tipos textuais: identificar e distinguir­-se entre narrativo, dissertativo, expositivo, injuntivo, etc.
  • Funções da linguagem, variações linguísticas e norma culta vs. coloquial: entender registro, adequação, efeito de sentido.
  • Gramática aplicada: embora não seja “decoreba”, questões sobre classes de palavras, sintaxe e semântica aparecem com frequência.
  • Literatura e intertextualidade: movimentos literários, autores, gêneros e como se relacionam com o contexto cultural e social.
  • Língua estrangeira: exercício de compreensão, identificação de ideias principais e vocabulário em contexto.
  • Artes e tecnologias da informação/comunicação: reconhecer como imagem, mídia, comunicação digital e arte são usados como linguagem e expressão.

3. Temas que caem com mais frequência

Dados recentes apontam que certos temas são mais recorrentes nessa prova:

  • Gêneros textuais (cerca de 39,8% das questões, segundo análise)
  • Gramática e interpretação textual juntos fazem boa parte das questões.
  • Contextos sociais, linguagem digital, imagem e interdisciplinaridade têm ganhado espaço.

4. Como organizar sua revisão final

Estabeleça blocos de estudo para cada disciplina: Português + Literatura; Língua Estrangeira;

Faça muitos exercícios com foco em interpretação de textos longos e diversificados, porque a maioria das questões exige esse domínio.

Utilize recursos visuais: imagens, gráficos, tirinhas ajudam a entender linguagens não-verbais, que são bastante cobradas.

Treine com provas anteriores do ENEM para se acostumar com o estilo e o tempo.

Priorize leitura crítica de jornais, revistas, textos literários e produções culturais — tudo isso ajuda a desenvolver repertório.

Nas vésperas, evite começar novos conteúdos complexos; foque em revisar o que já estudou e manter prática de leitura e interpretação.

Leia Também

5. Conclusão

Revisar para a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM 2025 não significa simplesmente “passar por” todas as matérias, mas sim desenvolver habilidades de leitura crítica, interpretação, conhecimento de linguagens múltiplas e contextualização social.

Ao focar nesses conteúdos e temas mais recorrentes, você estará melhor preparado para enfrentar os 45 itens desse bloco e alcançar uma boa pontuação.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

enem Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.