Enem 2025: quais conteúdos revisar para se dar bem em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias?

Com a proximidade da primeira etapa do ENEM 2025, revisar com foco a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é essencial para quem busca um bom desempenho.

Essa prova reúne 45 questões e abrange diversas disciplinas e habilidades, exigindo uma preparação estratégica que vá além da simples memorização. A seguir, veja quais conteúdos merecem atenção e como priorizar os estudos.

1. Disciplinas envolvidas e o que são cobradas

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias engloba as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa, com foco em interpretação de textos, gêneros e variações linguísticas.



Literatura, com ênfase em obras, movimentos literários, contextos histórico-culturais e intertextualidade.



Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) — normalmente 5 questões — com foco em compreensão de sentidos em língua estrangeira.

Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) — disciplinas que, embora menores em número de questões, têm presença significativa e exigem preparo.

2. Conteúdos essenciais para revisão

Para se dar bem nessa prova, vale concentrar nos seguintes conteúdos:

Interpretação de textos diversos (verbais e não verbais): charges, infográficos, letras de música, tirinhas. A habilidade de “ler” o que está implícito ou simbólico é central.



Gêneros e tipos textuais: identificar e distinguir­-se entre narrativo, dissertativo, expositivo, injuntivo, etc.



Funções da linguagem, variações linguísticas e norma culta vs. coloquial: entender registro, adequação, efeito de sentido.



Gramática aplicada: embora não seja “decoreba”, questões sobre classes de palavras, sintaxe e semântica aparecem com frequência.



Literatura e intertextualidade: movimentos literários, autores, gêneros e como se relacionam com o contexto cultural e social.



Língua estrangeira: exercício de compreensão, identificação de ideias principais e vocabulário em contexto.

Artes e tecnologias da informação/comunicação: reconhecer como imagem, mídia, comunicação digital e arte são usados como linguagem e expressão.

3. Temas que caem com mais frequência

Dados recentes apontam que certos temas são mais recorrentes nessa prova:

Gêneros textuais (cerca de 39,8% das questões, segundo análise)



Gramática e interpretação textual juntos fazem boa parte das questões.



Contextos sociais, linguagem digital, imagem e interdisciplinaridade têm ganhado espaço.



4. Como organizar sua revisão final

Estabeleça blocos de estudo para cada disciplina: Português + Literatura; Língua Estrangeira;

Faça muitos exercícios com foco em interpretação de textos longos e diversificados, porque a maioria das questões exige esse domínio.



Utilize recursos visuais: imagens, gráficos, tirinhas ajudam a entender linguagens não-verbais, que são bastante cobradas.

Treine com provas anteriores do ENEM para se acostumar com o estilo e o tempo.

Priorize leitura crítica de jornais, revistas, textos literários e produções culturais — tudo isso ajuda a desenvolver repertório.

Nas vésperas, evite começar novos conteúdos complexos; foque em revisar o que já estudou e manter prática de leitura e interpretação.

5. Conclusão

Revisar para a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM 2025 não significa simplesmente “passar por” todas as matérias, mas sim desenvolver habilidades de leitura crítica, interpretação, conhecimento de linguagens múltiplas e contextualização social.

Ao focar nesses conteúdos e temas mais recorrentes, você estará melhor preparado para enfrentar os 45 itens desse bloco e alcançar uma boa pontuação.

