Enem 2025: quais conteúdos revisar para se dar bem em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias?

Com a proximidade da primeira etapa do ENEM 2025, revisar com foco a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é essencial para quem busca um bom desempenho.
Essa prova reúne 45 questões e abrange diversas disciplinas e habilidades, exigindo uma preparação estratégica que vá além da simples memorização. A seguir, veja quais conteúdos merecem atenção e como priorizar os estudos.
1. Disciplinas envolvidas e o que são cobradas
A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias engloba as seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa, com foco em interpretação de textos, gêneros e variações linguísticas.
- Literatura, com ênfase em obras, movimentos literários, contextos histórico-culturais e intertextualidade.
- Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) — normalmente 5 questões — com foco em compreensão de sentidos em língua estrangeira.
- Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) — disciplinas que, embora menores em número de questões, têm presença significativa e exigem preparo.
2. Conteúdos essenciais para revisão
Para se dar bem nessa prova, vale concentrar nos seguintes conteúdos:
- Interpretação de textos diversos (verbais e não verbais): charges, infográficos, letras de música, tirinhas. A habilidade de “ler” o que está implícito ou simbólico é central.
- Gêneros e tipos textuais: identificar e distinguir-se entre narrativo, dissertativo, expositivo, injuntivo, etc.
- Funções da linguagem, variações linguísticas e norma culta vs. coloquial: entender registro, adequação, efeito de sentido.
- Gramática aplicada: embora não seja “decoreba”, questões sobre classes de palavras, sintaxe e semântica aparecem com frequência.
- Literatura e intertextualidade: movimentos literários, autores, gêneros e como se relacionam com o contexto cultural e social.
- Língua estrangeira: exercício de compreensão, identificação de ideias principais e vocabulário em contexto.
- Artes e tecnologias da informação/comunicação: reconhecer como imagem, mídia, comunicação digital e arte são usados como linguagem e expressão.
3. Temas que caem com mais frequência
Dados recentes apontam que certos temas são mais recorrentes nessa prova:
- Gêneros textuais (cerca de 39,8% das questões, segundo análise)
- Gramática e interpretação textual juntos fazem boa parte das questões.
- Contextos sociais, linguagem digital, imagem e interdisciplinaridade têm ganhado espaço.
4. Como organizar sua revisão final
Estabeleça blocos de estudo para cada disciplina: Português + Literatura; Língua Estrangeira;
Faça muitos exercícios com foco em interpretação de textos longos e diversificados, porque a maioria das questões exige esse domínio.
Utilize recursos visuais: imagens, gráficos, tirinhas ajudam a entender linguagens não-verbais, que são bastante cobradas.
Treine com provas anteriores do ENEM para se acostumar com o estilo e o tempo.
Priorize leitura crítica de jornais, revistas, textos literários e produções culturais — tudo isso ajuda a desenvolver repertório.
Nas vésperas, evite começar novos conteúdos complexos; foque em revisar o que já estudou e manter prática de leitura e interpretação.
5. Conclusão
Revisar para a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do ENEM 2025 não significa simplesmente “passar por” todas as matérias, mas sim desenvolver habilidades de leitura crítica, interpretação, conhecimento de linguagens múltiplas e contextualização social.
Ao focar nesses conteúdos e temas mais recorrentes, você estará melhor preparado para enfrentar os 45 itens desse bloco e alcançar uma boa pontuação.