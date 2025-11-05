ENEM 2025

Enem 2025: Fazer a redação primeiro ou por último? Estratégia essencial

Descubra qual a melhor ordem para escrever a redação no ENEM 2025, confira dicas sobre timing, leitura de enunciado e aproveitamento das questões

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/11/2025 às 18:25
iStock
Imagem ilustra aluno marcando gabarito em alusão ao Enem FOTO: iStock

Com a redação programada para o primeiro dia do ENEM 2025, muitos candidatos se perguntam: vale a pena começar pelo texto dissertativo-argumentativo ou deixá-lo para o final?

Conhecer a estrutura, o tempo disponível e boas práticas para essa decisão pode fazer diferença no desempenho. A seguir: orientações e dicas para ajudar nessa escolha.

1. Entenda o contexto da redação no ENEM

A redação do ENEM é aplicada no primeiro dia de provas, junto com as questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas.

O tempo total para esse dia costuma ser de aproximadamente 5h 30min, segundo os editais.

Logo, você precisa administrar esse bloco para resolver 90 questões e produzir um texto completo e bem revisado.

2. Por que começar pela redação não costuma ser recomendado

Alguns especialistas alertam que iniciar pela redação pode não ser a melhor estratégia. Por exemplo, no guia da Abril Educação, a sugestão é: primeiro leia o tema da redação e os textos de apoio, anote ideias, mas avance para as questões objetivas antes de escrever.

As vantagens dessa abordagem são:

  • Enquanto responde as questões, seu cérebro continua registrando o tema da redação, possibilitando amadurecer ideias antes do texto.
  • Evita que você gaste muito tempo no início e fique cansado ou pressionado para fechar a redação no fim.
  • Permite usar a “energia mental” mais fresca nas questões objetivas que exigem leitura e interpretação antes de se dedicar com foco total à redação.

3. Por que, em alguns casos, iniciar pela redação pode ser válido

Ainda assim, há situações em que escrever primeiro pode funcionar:

Se o tema te parecer muito claro e você já tiver repertório pronto, pode aproveitar a “janela de inspiração” inicial para desenvolver o rascunho quando estiver mais descansado.

De fato, em dicas da Brasil Escola, consta que “se for um tema considerado fácil, inicie a redação”.

Se você tem costume de escrever mais rapidamente e prefere eliminar essa “parte de escrita” logo, para depois focar só nas questões objetivas sem se preocupar com o texto.

Leia Também

4. Estratégia equilibrada sugerida

Baseado nas fontes e práticas recomendadas, uma boa estratégia para o ENEM 2025 seria:

Ao receber o caderno, leia imediatamente a proposta da redação + textos motivadores, identifique o tema, sublinhe palavras-chave.

Anote 2-3 ideias principais para argumentação, possíveis exemplos e a proposta de intervenção (exigida no texto).

Em seguida, parta para as questões objetivas, aproveitando que você ainda tem “energia” e que as questões de Linguagens e Humanas exigem leitura e interpretação.

Deixe para escrever a redação apenas depois de ter respondido boa parte das questões — por exemplo, quando ainda faltar cerca de 1h a 1h 30 de tempo.

Na estimativa usada pela CNN Brasil, no primeiro dia sobra cerca de 1 hora apenas para a redação, se você distribuir o tempo “idealmente”.

Faça o rascunho, transcreva para a folha definitiva com letra legível, e reserve pelo menos 5-10 minutos para revisar gramática, concordância, pontuação.

5. Dicas práticas rápidas para aplicar no momento da prova

  • Evite decidir “vou fazer tudo das questões, depois a redação” e acabar sem tempo adequado para escrever ou revisar o texto — como alerta o guia da Abril Educação.
  • Sempre acompanhe o relógio e estabeleça metas: “Em duas horas respondo X questões; depois início o rascunho da redação”.
  • Quanto mais cedo você tiver lido o tema e anotado ideias, maior a chance de conseguir um texto coeso e bem desenvolvido.
  • Não negligencie a proposta de intervenção — se ela for fraca ou ausente, a nota nas competências cai.
  • Na revisão, verifique se o texto está no gênero solicitado (dissertativo-argumentativo), se está dentro da norma culta e se cumpre as competências esperadas.

Para muitos candidatos, a melhor ordem no ENEM 2025 será: ler e planejar a redação logo no início, mas responder primeiro às questões objetivas e só deixar para escrever a redação em bloco dedicado depois.

Essa estratégia combina produtividade nas questões e clareza mental para o texto.

Contudo, se você se sentir muito confortável com redação e quiser garantir logo o escrito, fazer primeiro pode dar certo — desde que seja bem planejado. O importante é não deixar para os últimos minutos e correr risco de escrever com pressa.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

enem Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.