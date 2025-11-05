Enem 2025: Vale revisar conteúdos específicos para o primeiro dia de prova?

Com a chegada do primeiro dia do ENEM 2025, previsto para domingo, 9 de novembro, uma dúvida frequente entre os candidatos é se vale a pena revisar conteúdos específicos para essa etapa.

A resposta é sim — com foco e estratégia. A seguir, veja quais conteúdos são cobrados, por que a revisão ajuda e como fazê-la de forma eficiente.

1. O que será cobrado no primeiro dia de prova

No primeiro dia do ENEM 2025 os candidatos farão:

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões) — que engloba Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física, Tecnologias da Informação e Comunicação.



A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões) — disciplinas como História, Geografia, Filosofia e Sociologia.



A redação, no formato dissertativo-argumentativo, com proposta de intervenção.



Sendo assim, a revisão direcionada para esse dia deve priorizar os conteúdos das áreas de Linguagens e Ciências Humanas, além da prática da redação.

2. Por que a revisão é válida

Afinal, o exame exige não apenas memorização, mas interpretação de textos e contextualização histórica e social. Por exemplo, nas Linguagens há grande incidência de interpretação de textos, gêneros textuais, variação linguística.



Em Ciências Humanas, temas como democracia, movimentos sociais, questões culturais e geográficas são recorrentes — revisar esses tópicos ajuda a responder as questões com maior rapidez.



A revisão da redação — estrutura, coesão, proposta de intervenção, domínio normativo — pode impactar diretamente a nota.



Além disso, considerando que o dia da prova será extenso (cerca de 5 h 30 min) e exige foco prolongado, estar confiante nos conteúdos reduz o desgaste mental.



3. Como revisar de forma eficaz para o primeiro dia

Para aproveitar bem esse tempo de revisão, aqui vão sugestões práticas:

Revisão rápida e focada: escolha os temas mais recorrentes em Linguagens (interpretação de texto, gêneros textuais, funções da linguagem, literaturas) e em Ciências Humanas (história do Brasil, geografia física e humana, sociologia contemporânea) e faça micro-resumos.



escolha os temas mais recorrentes em Linguagens (interpretação de texto, gêneros textuais, funções da linguagem, literaturas) e em Ciências Humanas (história do Brasil, geografia física e humana, sociologia contemporânea) e faça micro-resumos. Simulados e questões antigas: resolva blocos de questões das áreas previstas para o primeiro dia, incluindo redação, para acostumar-se com o ritmo.

resolva blocos de questões das áreas previstas para o primeiro dia, incluindo redação, para acostumar-se com o ritmo. Leitura de hora-em-hora: aproveite que a prova começa no início da tarde — leia jornais ou revistas sobre atualidades e tente relacionar com os possíveis conteúdos da redação ou Ciências Humanas. Isso ajuda a ativar o repertório.

aproveite que a prova começa no início da tarde — leia jornais ou revistas sobre atualidades e tente relacionar com os possíveis conteúdos da redação ou Ciências Humanas. Isso ajuda a ativar o repertório. Treine a redação: dedique tempo para revisar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, a proposta de intervenção, e treinar escrever em um tempo limitado, como o que você terá no dia.

dedique tempo para revisar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, a proposta de intervenção, e treinar escrever em um tempo limitado, como o que você terá no dia. Intervalos planejados: durante a revisão, faça pausas curtas para evitar esgotamento. No dia da prova, seu cérebro vai trabalhar por várias horas e estar descansado ajuda.

4. Misturas que servem: o que revisar menos

Nem tudo precisa de revisão intensa:

Em Matemática e Ciências da Natureza, que serão cobradas no segundo dia, vale apenas uma leitura leve agora — concentração maior nesses temas fica para dia 16 de novembro.



Evite tentar aprender conceitos completamente novos na véspera — o ideal é revisar o que você já estudou, não começar do zero.

5. Conclusão

Sim — para o primeiro dia do ENEM 2025, é válido e recomendado revisar conteúdos das áreas de Linguagens e Ciências Humanas e prepararse para a redação. O auxílio dessa revisão focada pode melhorar tempo, segurança e desempenho.

