ENEM 2025

Enem 2025: Vale revisar conteúdos específicos para o primeiro dia de prova?

Entenda por que revisar matérias como Língua Portuguesa, Literatura, História e Geografia para o primeiro domingo do ENEM 2025; confira

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 05/11/2025 às 18:48
iStock
Imagem ilustra estudante escrevendo em prova em alusão à redação do Enem FOTO: iStock

Com a chegada do primeiro dia do ENEM 2025previsto para domingo, 9 de novembro, uma dúvida frequente entre os candidatos é se vale a pena revisar conteúdos específicos para essa etapa.

A resposta é sim — com foco e estratégia. A seguir, veja quais conteúdos são cobrados, por que a revisão ajuda e como fazê-la de forma eficiente.

1. O que será cobrado no primeiro dia de prova

No primeiro dia do ENEM 2025 os candidatos farão:

  • A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões) — que engloba Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física, Tecnologias da Informação e Comunicação.
  • A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões) — disciplinas como História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
  • A redação, no formato dissertativo-argumentativo, com proposta de intervenção.

Sendo assim, a revisão direcionada para esse dia deve priorizar os conteúdos das áreas de Linguagens e Ciências Humanas, além da prática da redação.

2. Por que a revisão é válida

Afinal, o exame exige não apenas memorização, mas interpretação de textos e contextualização histórica e social. Por exemplo, nas Linguagens há grande incidência de interpretação de textos, gêneros textuais, variação linguística.

Em Ciências Humanas, temas como democracia, movimentos sociais, questões culturais e geográficas são recorrentes — revisar esses tópicos ajuda a responder as questões com maior rapidez.

A revisão da redação — estrutura, coesão, proposta de intervenção, domínio normativo — pode impactar diretamente a nota.

Além disso, considerando que o dia da prova será extenso (cerca de 5 h 30 min) e exige foco prolongado, estar confiante nos conteúdos reduz o desgaste mental.

Leia Também

3. Como revisar de forma eficaz para o primeiro dia

Para aproveitar bem esse tempo de revisão, aqui vão sugestões práticas:

  • Revisão rápida e focada: escolha os temas mais recorrentes em Linguagens (interpretação de texto, gêneros textuais, funções da linguagem, literaturas) e em Ciências Humanas (história do Brasil, geografia física e humana, sociologia contemporânea) e faça micro-resumos.
  • Simulados e questões antigas: resolva blocos de questões das áreas previstas para o primeiro dia, incluindo redação, para acostumar-se com o ritmo.
  • Leitura de hora-em-hora: aproveite que a prova começa no início da tarde — leia jornais ou revistas sobre atualidades e tente relacionar com os possíveis conteúdos da redação ou Ciências Humanas. Isso ajuda a ativar o repertório.
  • Treine a redação: dedique tempo para revisar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, a proposta de intervenção, e treinar escrever em um tempo limitado, como o que você terá no dia.
  • Intervalos planejados: durante a revisão, faça pausas curtas para evitar esgotamento. No dia da prova, seu cérebro vai trabalhar por várias horas e estar descansado ajuda.

4. Misturas que servem: o que revisar menos

Nem tudo precisa de revisão intensa:

Em Matemática e Ciências da Natureza, que serão cobradas no segundo dia, vale apenas uma leitura leve agora — concentração maior nesses temas fica para dia 16 de novembro.

Evite tentar aprender conceitos completamente novos na véspera — o ideal é revisar o que você já estudou, não começar do zero.

5. Conclusão

Sim — para o primeiro dia do ENEM 2025, é válido e recomendado revisar conteúdos das áreas de Linguagens e Ciências Humanas e prepararse para a redação. O auxílio dessa revisão focada pode melhorar tempo, segurança e desempenho.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem

Tags

enem Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.