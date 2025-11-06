Enem 2025: quais conteúdos revisar para se dar bem na redação?

Com a proximidade da prova de redação do ENEM 2025, saber o que revisar torna-se tão importante quanto conhecer a estrutura da prova.
A redação do ENEM vale até 1.000 pontos e tem papel decisivo em sua classificação, seja para ingresso em universidade, bolsa ou financiamento.
A seguir, veja um guia claro dos conteúdos e habilidades que você deve focar nesta reta final.
1. Entenda as competências da redação
A redação é avaliada com base em cinco competências definidas pela cartilha oficial.
Essas competências englobam:
- Domínio da norma culta da língua portuguesa: ortografia, pontuação, concordância, registro formal.
- Compreensão da proposta e tema da redação: você deve responder ao enunciado e aos textos motivadores.
Seleção e organização de argumentos, fatos e relações: saber estruturar a tese, desenvolver e articular ideias.
Uso de mecanismos linguísticos de coesão e coerência: conectivos, progressão textual, parágrafos claros.
Proposta de intervenção que respeite direitos humanos: apresentar solução concreta para o problema proposto.
Revisar cada uma dessas áreas é essencial — negligenciar uma competência pode comprometer toda a prova.
2. Conteúdos que precisam de revisão
Para estruturar bem a redação e garantir nota alta, vale revisar os seguintes conteúdos:
- Gramática e ortografia: regras de acentuação, uso de hífen, crase, concordância verbal e nominal, regência, pontuação. Estes itens são frequentemente avaliados dentro da competência I.
- Norma culta e registro formal: evitar coloquialismos, gírias ou linguagem informal; use vocabulário preciso e apropriado.
- Gênero dissertativo-argumentativo: entenda que a redação exige tese, argumentos e conclusão com proposta de intervenção.
- Repertório sociocultural (temático): ter em mente fatos históricos, dados sociais recentes, conceitos de cidadania, direitos humanos, meio ambiente e cultura. Esses ajudam a embasar os argumentos.
- Estrutura e organização textual: introdução com tema + tese, desenvolvimento dos argumentos, conclusão com proposta de intervenção. Saber dividir bem os blocos do texto.
- Proposta de intervenção: saber quem age, o que faz, como, para quem, com qual finalidade — e essa proposta deve respeitar direitos humanos.
- Leitura e interpretação de textos motivadores: na prova você encontrará textos que definem o tema; revisar leitura crítica e identificação de ideias-chave ajuda.
3. Como organizar sua revisão final
Seguem algumas dicas práticas para colocar a revisão em ação:
- Divida seus estudos entre texto e teoria: uma parte para gramática, vocabulário e estrutura textual; outra para repertório sociocultural e elaboração de propostas de intervenção.
Faça redações de treino com limites de tempo, seguindo exatamente as regras da prova: tema único, limite de linhas, estrutura definida. Isso ajuda a treinar a fluidez, sem surpresas no dia.
Revise redações nota 1000 ou modelos bem avaliados para ver como argumentos são estruturados e como a intervenção foi desenvolvida.
Crie listas de conectivos e expressões discursivas: isso fortalece a coesão e demonstra domínio linguístico.
Liste dados ou temas sociais recentes (saúde, educação, meio ambiente, trabalho, tecnologia) que podem compor o repertório — não memorize tabelas, mas compreenda o significado e os impactos.
No dia da prova, reserve tempo para:
- Ler com atenção a proposta da redação e textos motivadores,
- Fazer rascunho com planejamento de parágrafos e argumentos,
- Passar a limpo com letra legível e revisar ortografia, pontuação e coerência textual.
4. Erros comuns que evitam nota alta
- Fugir do tema ou não tratar exatamente do que é pedido pode zerar sua redação.
- Escrever em outra modalidade (como narrativa ou carta) quando se exige dissertativo-argumentativo.
- Proposta de intervenção genérica, pouco clara ou que não respeite valores humanos.
- Erros grosseiros de ortografia, registro informal ou falta de coesão entre parágrafos.
Para se dar bem na redação do ENEM 2025, não basta “saber escrever”; você precisa escrever com clareza, argumentar com consistência, estruturar com lógica e propor uma intervenção de impacto.
Revisar gramática, estrutura de texto, repertório temático e leitura crítica te coloca no caminho certo.