Enem 2025: quais conteúdos revisar para se dar bem na redação?

Com a proximidade da prova de redação do ENEM 2025, saber o que revisar torna-se tão importante quanto conhecer a estrutura da prova.

A redação do ENEM vale até 1.000 pontos e tem papel decisivo em sua classificação, seja para ingresso em universidade, bolsa ou financiamento.

A seguir, veja um guia claro dos conteúdos e habilidades que você deve focar nesta reta final.

1. Entenda as competências da redação

A redação é avaliada com base em cinco competências definidas pela cartilha oficial.

Essas competências englobam:

  • Domínio da norma culta da língua portuguesa: ortografia, pontuação, concordância, registro formal. 
  • Compreensão da proposta e tema da redação: você deve responder ao enunciado e aos textos motivadores. 

  • Seleção e organização de argumentos, fatos e relações: saber estruturar a tese, desenvolver e articular ideias.

  • Uso de mecanismos linguísticos de coesão e coerência: conectivos, progressão textual, parágrafos claros. 

  • Proposta de intervenção que respeite direitos humanos: apresentar solução concreta para o problema proposto.

  • Revisar cada uma dessas áreas é essencial — negligenciar uma competência pode comprometer toda a prova.

2. Conteúdos que precisam de revisão

Para estruturar bem a redação e garantir nota alta, vale revisar os seguintes conteúdos:

  • Gramática e ortografia: regras de acentuação, uso de hífen, crase, concordância verbal e nominal, regência, pontuação. Estes itens são frequentemente avaliados dentro da competência I.
  • Norma culta e registro formal: evitar coloquialismos, gírias ou linguagem informal; use vocabulário preciso e apropriado.
  • Gênero dissertativo-argumentativo: entenda que a redação exige tese, argumentos e conclusão com proposta de intervenção.
  • Repertório sociocultural (temático): ter em mente fatos históricos, dados sociais recentes, conceitos de cidadania, direitos humanos, meio ambiente e cultura. Esses ajudam a embasar os argumentos.
  • Estrutura e organização textual: introdução com tema + tese, desenvolvimento dos argumentos, conclusão com proposta de intervenção. Saber dividir bem os blocos do texto.
  • Proposta de intervenção: saber quem age, o que faz, como, para quem, com qual finalidade — e essa proposta deve respeitar direitos humanos.
  • Leitura e interpretação de textos motivadores: na prova você encontrará textos que definem o tema; revisar leitura crítica e identificação de ideias-chave ajuda.

 3. Como organizar sua revisão final

Seguem algumas dicas práticas para colocar a revisão em ação:

  • Divida seus estudos entre texto e teoria: uma parte para gramática, vocabulário e estrutura textual; outra para repertório sociocultural e elaboração de propostas de intervenção.

  • Faça redações de treino com limites de tempo, seguindo exatamente as regras da prova: tema único, limite de linhas, estrutura definida. Isso ajuda a treinar a fluidez, sem surpresas no dia.

  • Revise redações nota 1000 ou modelos bem avaliados para ver como argumentos são estruturados e como a intervenção foi desenvolvida.

  • Crie listas de conectivos e expressões discursivas: isso fortalece a coesão e demonstra domínio linguístico.

  • Liste dados ou temas sociais recentes (saúde, educação, meio ambiente, trabalho, tecnologia) que podem compor o repertório — não memorize tabelas, mas compreenda o significado e os impactos.


No dia da prova, reserve tempo para:

  • Ler com atenção a proposta da redação e textos motivadores,
  • Fazer rascunho com planejamento de parágrafos e argumentos,
  • Passar a limpo com letra legível e revisar ortografia, pontuação e coerência textual.

4. Erros comuns que evitam nota alta

  • Fugir do tema ou não tratar exatamente do que é pedido pode zerar sua redação.
  • Escrever em outra modalidade (como narrativa ou carta) quando se exige dissertativo-argumentativo.
  • Proposta de intervenção genérica, pouco clara ou que não respeite valores humanos.
  • Erros grosseiros de ortografia, registro informal ou falta de coesão entre parágrafos.

 
Para se dar bem na redação do ENEM 2025, não basta “saber escrever”; você precisa escrever com clareza, argumentar com consistência, estruturar com lógica e propor uma intervenção de impacto.

Revisar gramática, estrutura de texto, repertório temático e leitura crítica te coloca no caminho certo.

