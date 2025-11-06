Enem 2025: quais conteúdos revisar para se dar bem na redação?

Com a proximidade da prova de redação do ENEM 2025, saber o que revisar torna-se tão importante quanto conhecer a estrutura da prova.

A redação do ENEM vale até 1.000 pontos e tem papel decisivo em sua classificação, seja para ingresso em universidade, bolsa ou financiamento.



A seguir, veja um guia claro dos conteúdos e habilidades que você deve focar nesta reta final.

1. Entenda as competências da redação



A redação é avaliada com base em cinco competências definidas pela cartilha oficial.



Essas competências englobam:



Domínio da norma culta da língua portuguesa: ortografia, pontuação, concordância, registro formal.



Compreensão da proposta e tema da redação: você deve responder ao enunciado e aos textos motivadores.



Seleção e organização de argumentos, fatos e relações: saber estruturar a tese, desenvolver e articular ideias.

Uso de mecanismos linguísticos de coesão e coerência: conectivos, progressão textual, parágrafos claros.

Proposta de intervenção que respeite direitos humanos: apresentar solução concreta para o problema proposto.

Revisar cada uma dessas áreas é essencial — negligenciar uma competência pode comprometer toda a prova.

2. Conteúdos que precisam de revisão



Para estruturar bem a redação e garantir nota alta, vale revisar os seguintes conteúdos:

Gramática e ortografia: regras de acentuação, uso de hífen, crase, concordância verbal e nominal, regência, pontuação. Estes itens são frequentemente avaliados dentro da competência I.

regras de acentuação, uso de hífen, crase, concordância verbal e nominal, regência, pontuação. Estes itens são frequentemente avaliados dentro da competência I. Norma culta e registro formal: evitar coloquialismos, gírias ou linguagem informal; use vocabulário preciso e apropriado.

evitar coloquialismos, gírias ou linguagem informal; use vocabulário preciso e apropriado. Gênero dissertativo-argumentativo: entenda que a redação exige tese, argumentos e conclusão com proposta de intervenção.

entenda que a redação exige tese, argumentos e conclusão com proposta de intervenção. Repertório sociocultural (temático): ter em mente fatos históricos, dados sociais recentes, conceitos de cidadania, direitos humanos, meio ambiente e cultura. Esses ajudam a embasar os argumentos.

ter em mente fatos históricos, dados sociais recentes, conceitos de cidadania, direitos humanos, meio ambiente e cultura. Esses ajudam a embasar os argumentos. Estrutura e organização textual: introdução com tema + tese, desenvolvimento dos argumentos, conclusão com proposta de intervenção. Saber dividir bem os blocos do texto.

introdução com tema + tese, desenvolvimento dos argumentos, conclusão com proposta de intervenção. Saber dividir bem os blocos do texto. Proposta de intervenção: saber quem age, o que faz, como, para quem, com qual finalidade — e essa proposta deve respeitar direitos humanos.

saber quem age, o que faz, como, para quem, com qual finalidade — e essa proposta deve respeitar direitos humanos. Leitura e interpretação de textos motivadores: na prova você encontrará textos que definem o tema; revisar leitura crítica e identificação de ideias-chave ajuda.

3. Como organizar sua revisão final



Seguem algumas dicas práticas para colocar a revisão em ação:

Divida seus estudos entre texto e teoria: uma parte para gramática, vocabulário e estrutura textual; outra para repertório sociocultural e elaboração de propostas de intervenção.



Faça redações de treino com limites de tempo, seguindo exatamente as regras da prova: tema único, limite de linhas, estrutura definida. Isso ajuda a treinar a fluidez, sem surpresas no dia.

Revise redações nota 1000 ou modelos bem avaliados para ver como argumentos são estruturados e como a intervenção foi desenvolvida.

Crie listas de conectivos e expressões discursivas: isso fortalece a coesão e demonstra domínio linguístico.

Liste dados ou temas sociais recentes (saúde, educação, meio ambiente, trabalho, tecnologia) que podem compor o repertório — não memorize tabelas, mas compreenda o significado e os impactos.



No dia da prova, reserve tempo para:

Ler com atenção a proposta da redação e textos motivadores,

Fazer rascunho com planejamento de parágrafos e argumentos,

Passar a limpo com letra legível e revisar ortografia, pontuação e coerência textual.

4. Erros comuns que evitam nota alta

Fugir do tema ou não tratar exatamente do que é pedido pode zerar sua redação.

Escrever em outra modalidade (como narrativa ou carta) quando se exige dissertativo-argumentativo.

Proposta de intervenção genérica, pouco clara ou que não respeite valores humanos.

Erros grosseiros de ortografia, registro informal ou falta de coesão entre parágrafos.



Para se dar bem na redação do ENEM 2025, não basta “saber escrever”; você precisa escrever com clareza, argumentar com consistência, estruturar com lógica e propor uma intervenção de impacto.

Revisar gramática, estrutura de texto, repertório temático e leitura crítica te coloca no caminho certo.

