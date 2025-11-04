Enem 2025: Que horas fecha o portão do Enem? Veja dicas para não se atrasar para o certame

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 está se aproximando, e uma das principais preocupações dos candidatos é não perder o horário de entrada nos locais de prova.
O portão fechado é um dos grandes temores dos participantes — e, para evitar transtornos, é essencial ficar atento aos horários oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
De acordo com o cronograma, os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, no horário de Brasília. Após o fechamento, nenhum candidato pode entrar, mesmo que esteja próximo ao portão. As provas começam às 13h30.
Horários importantes do Enem 2025
- Abertura dos portões: 12h
- Fechamento dos portões: 13h
- Início das provas: 13h30
- Término: 19h (primeiro dia) e 18h30 (segundo dia)
Dicas para não se atrasar no Enem 2025
- Visite o local com antecedência: confira o endereço e calcule o tempo de deslocamento antes do dia da prova.
- Saia de casa cedo: imprevistos com trânsito e transporte público são comuns, especialmente em grandes cidades.
- Leve um documento original com foto: sem ele, não será possível realizar o exame.
- Prepare tudo no dia anterior: caneta preta, lanche e documento devem estar separados na mochila.
- Evite depender apenas do celular: anote o endereço e os horários em papel, caso a bateria acabe.
O Enem é a porta de entrada para diversas universidades públicas e privadas do país. Por isso, garantir a pontualidade é o primeiro passo para conquistar uma boa nota e abrir novos caminhos acadêmicos e profissionais.