PROFISSÃO

ENEM 2025: saiba quais cursos garantem mais chances no mercado de trabalho

UNINASSAU destaca a importância de uma escolha estratégica para se destacar no âmbito profissional, com mais chances de empregabilidade

Samantha Oliveira
Samantha Oliveira
Publicado em 29/10/2025 às 17:47
Patrocinada
Arquivo/Agência Brasil
Segundo dia do Enem conta com questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Matemática e suas Tecnologias FOTO: Arquivo/Agência Brasil

Para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro, escolher a área de estudo é uma das etapas mais estratégicas para ingressar no ensino superior. No Brasil, os setores de saúde e tecnologia continuam em alta, impulsionados pela ampla oferta de oportunidades no mercado de trabalho.

De acordo com o centro de inteligência analítica Instituto Semesp, cursos da área de Saúde ocupam o topo do ranking quando se trata de empregabilidade, seguido por formações em Tecnologia da Informação e Ciência da Computação.

Os dados refletem não apenas a realidade do mercado de trabalho dessas formações, mas também a mudança no perfil do estudante ao longo dos anos — que agora busca maior inserção profissional, estabilidade e capacidade de adaptação frente às transformações e inovações.

Neste contexto, a UNINASSAU, do Grupo Ser Educacional, destaca suas formações voltadas para as áreas de Tecnologia e Saúde. Entre os cursos oferecidos estão Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Gestão de Sustentabilidade e ESG, Cibersegurança e Desenvolvimento de Aplicações e Softwares.

Segundo Tainã Araújo, gerente do Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreiras da UNINASSAU, a instituição está preparada para formar essa nova geração de profissionais. “Estamos realizando atualizações constantes nas grades curriculares, integrando ferramentas digitais e inovação em diversos cursos”, afirma.UNINASSAU: currículo moderno e feito para o mercado

Divulgação/UNINASSAU
A UNINASSAU promove o empreendedorismo como um dos principais caminhos para construir o futuro - Divulgação/UNINASSAU

Visando maior modernização nos padrões de ensino, com base no pilar de pioneirismo da instituição, a UNINASSAU tem investido na adaptação curricular, que se reflete em

  • Ciência da Computação e Sistemas de Informação: Inserção de tecnologias de ponta como cloud computing, inteligência artificial e machine learning.
  • Administração e Marketing: Adoção de metodologias que abrangem marketing digital, plataformas de CRM e análise de Big Data.
  • Educação e Pedagogia: Inclusão de disciplinas focadas em tecnologias educacionais, como o uso de realidade aumentada e ferramentas de gamificação.

Detentora do título Conceito Máximo no MEC, a UNINASSAU aceita a nota do ENEM como critério de entrada para a universidade. Os interessados podem se inscrever no vestibular por meio do site oficial da instituição.

Autor

Samantha Oliveira
Publicado por
Samantha Oliveira
sloliveira@ne10.com.br Mais informações

Sobre
Repórter do blog Social 1

Localidade:Recife

Idiomas:português-https://www.wikidata.org/wiki/Q750553

Telefone:8134136187

Cargo:repórter

Cursos:Treinamento do Facebook sobre mídias digitais, Recife, 2019

Comentários

