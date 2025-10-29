Vestibular

Enem 2025: 3 dicas para manter a confiança e a motivação

Com essas estratégias simples, os estudantes podem passar os últimos dias antes do Enem com mais tranquilidade e foco, revisando o que for necessário

Fernanda Cysneiros
Publicado em 29/10/2025 às 10:33
Notícia
iStock
Imagem ilustra mulher sentada na grama estudando FOTO: iStock

Falta pouco para o Enem 2025, e a reta final costuma ser uma das fases mais desafiadoras do estudo.

O cansaço bate, as dúvidas aumentam e é comum sentir insegurança. Mas manter a confiança é essencial para um bom desempenho, e pequenas atitudes podem fazer toda a diferença.

A seguir, confira 3 dicas práticas para aumentar a motivação e chegar mais confiante no dia da prova.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Enem 2025

1. Revise com calma

Evite tentar estudar tudo de uma vez. Focar em revisar o que mais cai na prova é melhor do que estudar todo o conteúdo de forma aleatória.

Por isso, releia seus resumos, refaça questões que errou e use técnicas rápidas como flashcards para revisar fórmulas, conceitos e temas de redação.

2. Mantenha uma rotina equilibrada

Dormir bem, se alimentar direito e fazer pausas ajudam o cérebro a funcionar melhor. O excesso de estudo sem descanso pode aumentar a ansiedade e reduzir o foco.

Sendo assim, procure fazer pequenas pausas de 10 a 15 minutos entre blocos de estudo também melhora o rendimento e evita sobrecarga mental.

3. Cuide da mente

A confiança vem também do equilíbrio emocional. Praticar respiração profunda, ouvir música calma, fazer exercícios leves ou caminhar um pouco todos os dias pode ajudar a controlar o nervosismo.

Além disso, evite comparar seu ritmo ao de outras pessoas. Cada estudante tem um processo diferente. Então, confie no seu preparo e valorize o quanto já evoluiu desde o início dos estudos.

Datas e prazos

Conforme anunciou o Ministério da Educação, quase 5 milhões de pessoas estão inscritas para realizar o Enem 2025. O Exame é a principal porta de entrada dos estudantes para o nível superior.

As provas acontecem em dois domingos, marcados neste ano para 9 e 16 de novembro

Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas serão realizadas em outros dias: 30/11 e 7/12, devido à COP30.

