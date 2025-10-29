Enem

Enem 2025: 4 séries para aumentar a nota da redação

Para se dar bem na prova, o segredo é não apenas citar a série, mas relacionar as ideias ao tema proposto, de forma coerente e contextualizada

Publicado em 29/10/2025 às 9:31
Para a grande parte do Brasil, o Enem 2025 será aplicado muito em breve, nos dias 9 e 16 de novembro.

No primeiro dia, os milhões de estudantes inscritos realizam a prova de Linguagens e Ciências Humanas, com 90 questões, e preparam uma redação de até 30 linhas.

Para ajudar a elevar a nota do texto dissertativo-argumentativo, o NE10 separou dicas de séries para incrementar o seu repertório sociocultural, a depender do tema da redação.

Redação do Enem

Assistir a séries pode ser uma ótima forma de ampliar o repertório para a redação.

Algumas obras abordam temas sociais, políticos e de tecnologia, ajudando a construir argumentos mais contextualizados.

1. Black Mirror (2011 - 2025)

A série britânica é perfeita para refletir sobre os impactos da tecnologia na sociedade. Cada episódio traz um dilema ético ligado à inteligência artificial, redes sociais ou à constante vigilância digital.

2. The Handmaid’s Tale (2017 - 2025)

Baseada no livro de Margaret Atwood, a série mostra uma sociedade distópica onde as mulheres perdem seus direitos. Ela levanta discussões sobre opressão, liberdade, igualdade de gênero e autoritarismo.

3. This Is Us (2016 - 2022)

A série trata de questões familiares e sociais, como adoção, saúde mental e empatia.

É uma ótima referência para temas ligados à valorização da diversidade, convivência e relações humanas.

4. Os Últimos Czares (2019, Netflix)

Misturando documentário e drama, a série retrata o declínio da monarquia russa e o início da Revolução de 1917.

A obra pode ajudar em redações sobre desigualdade social, poder político e mudanças históricas, mostrando como o passado influencia o presente.

