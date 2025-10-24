Enem

Enem 2025: local de prova divulgado; saiba como conferir

O documento foi disponibilizado na quinta-feira (23) e contém informações como o local de prova, horário, número de inscrição e demais orientações

Fernanda Cysneiros
Fernanda Cysneiros
Publicado em 24/10/2025 às 8:03
Notícia
Thiago Sabaini/iStock
Imagem ilustra telefone com tela escrita "Enem" FOTO: Thiago Sabaini/iStock

Os quase 5 milhões de inscritos para o Enem 2025 já podem conferir o local de prova onde irão realizar o vestibular. 

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, aplica as provas nos dias 9 e 16 de novembro nas 27 unidades da Federação.

Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP30.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


Local de prova do Enem

A informação sobre onde cada candidato realiza o vestibular está disponível no Cartão de Confirmação, na Página do Participante, no site do Inep. 

Apesar de não ser obrigatório, o MEC orienta o estudante a levar o documento impresso nos dias das provas. 

No primeiro dia do Enem 2025, os estudantes enfrentam as provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas.

No segundo dia, é a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática, ambas com 45 questões cada.

Leia Também

Aplicativo

Nesta reta final, os estudantes podem contar com o apoio do aplicativo MEC Enem.

A plataforma disponibiliza simulados, correção de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual.

Tags

enem Enem 2025 redação do Enem

Autor

Fernanda Cysneiros
Publicado por
Fernanda Cysneiros
fcarvalho@ne10.com.br Mais informações

Sobre
No NE10 Interior e JC, sou jornalista especializada em benefícios sociais, como Bolsa Família e PIS. Minha missão é ajudar a população a se informar com credibilidade, além de auxiliar no setor de serviços e pagamentos.

Idiomas:Inglês, Espanhol e Francês

Telefone:(81) 3413.6410

Cargo:Repórter Júnior

Cursos:SEO de Conteúdo, SEO Técnico, UX, CRO e Algoritmos do Google - 2024 | Como Cobrir Pautas Criminais (Abraji) - 2023 | SEO Master Class - 2023 | Curso de Produção e Revisão de Contéudo; Wordpress e Copywriting - 2022

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.