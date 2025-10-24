Enem 2025: local de prova divulgado; saiba como conferir

Os quase 5 milhões de inscritos para o Enem 2025 já podem conferir o local de prova onde irão realizar o vestibular.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, aplica as provas nos dias 9 e 16 de novembro nas 27 unidades da Federação.

Em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP30.

Local de prova do Enem

A informação sobre onde cada candidato realiza o vestibular está disponível no Cartão de Confirmação, na Página do Participante, no site do Inep.

Apesar de não ser obrigatório, o MEC orienta o estudante a levar o documento impresso nos dias das provas.

No primeiro dia do Enem 2025, os estudantes enfrentam as provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas.

No segundo dia, é a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática, ambas com 45 questões cada.

Aplicativo

Nesta reta final, os estudantes podem contar com o apoio do aplicativo MEC Enem.

A plataforma disponibiliza simulados, correção de redação, materiais de reforço (vídeos e apostilas) e assistente virtual.