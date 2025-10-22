Enem 2025: fórmulas que você precisa saber para a prova

Falta pouco para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), e os milhões de candidatos se preparam para a revisão.
As provas de Matemática e Ciências da Natureza são aplicadas no segundo domingo, dia 16 de novembro.
Por isso, revisar as fórmulas mais cobradas pode fazer toda a diferença na nota do vestibular. Confira mais a seguir.
Revisão Enem 2025
Matemática
Para as 90 questões de Matemática, é importante revisar as fórmulas dos seguintes tópicos:
- Área do triângulo
- Área do círculo
- Circunferência
- Volume do cilindro
- Volume da esfera
- Volume do cone
- Porcentagem
Além disso:
- PA (Progressão Aritmética)
- PG (Progressão Geométrica)
- Juros simples
- Montante
- Juros compostos
- Velocidade média
- Densidade
- Trabalho
O Vestibular
Neste ano, mais de 4,8 milhões de candidatos esperam para realizar o Enem no mês de novembro, conforme indicam os dados do Ministério da Educação.
Ao longo de mais de 20 anos, o Enem se tornou a maior porta de entrada dos estudantes para o nível superior. As provas são realizadas em dois domingos consecutivos - neste ano, em 9 e 16 de novembro.
Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas serão realizadas em outros dias: 30/11 e 7/12, devido à COP30.
