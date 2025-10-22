Provas

Enem 2025: fórmulas que você precisa saber para a prova

Faltando poucos dias para o Enem 2025, os milhões de candidatos inscritos começam o processo de revisão para os dois domingos de prova

22/10/2025
Falta pouco para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), e os milhões de candidatos se preparam para a revisão.

As provas de Matemática e Ciências da Natureza são aplicadas no segundo domingo, dia 16 de novembro.

Por isso, revisar as fórmulas mais cobradas pode fazer toda a diferença na nota do vestibular. Confira mais a seguir.

Revisão Enem 2025

Matemática

Para as 90 questões de Matemática, é importante revisar as fórmulas dos seguintes tópicos:

  • Área do triângulo
  • Área do círculo
  • Circunferência
  • Volume do cilindro
  • Volume da esfera
  • Volume do cone
  • Porcentagem

Além disso:

  • PA (Progressão Aritmética)
  • PG (Progressão Geométrica)
  • Juros simples
  • Montante
  • Juros compostos

na prova de Física:

  • Velocidade média
  • Densidade
  • Trabalho

O Vestibular

Neste ano, mais de 4,8 milhões de candidatos esperam para realizar o Enem no mês de novembro, conforme indicam os dados do Ministério da Educação.

Ao longo de mais de 20 anos, o Enem se tornou a maior porta de entrada dos estudantes para o nível superior. As provas são realizadas em dois domingos consecutivos - neste ano, em 9 e 16 de novembro

Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas serão realizadas em outros dias: 30/11 e 7/12, devido à COP30.

