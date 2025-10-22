Enem 2025: fórmulas que você precisa saber para a prova

Falta pouco para o Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio), e os milhões de candidatos se preparam para a revisão.

As provas de Matemática e Ciências da Natureza são aplicadas no segundo domingo, dia 16 de novembro.

Por isso, revisar as fórmulas mais cobradas pode fazer toda a diferença na nota do vestibular. Confira mais a seguir.

Revisão Enem 2025

Matemática

Para as 90 questões de Matemática, é importante revisar as fórmulas dos seguintes tópicos:



Área do triângulo



do triângulo Área do círculo



do círculo Circunferência



Volume do cilindro



do cilindro Volume da esfera



da esfera Volume do cone



do cone Porcentagem

Além disso:

PA (Progressão Aritmética)



PG (Progressão Geométrica)



Juros simples



simples Montante



Juros compostos



Já na prova de Física:

Velocidade média



média Densidade



Trabalho

O Vestibular



Neste ano, mais de 4,8 milhões de candidatos esperam para realizar o Enem no mês de novembro, conforme indicam os dados do Ministério da Educação.

Ao longo de mais de 20 anos, o Enem se tornou a maior porta de entrada dos estudantes para o nível superior. As provas são realizadas em dois domingos consecutivos - neste ano, em 9 e 16 de novembro.

Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas serão realizadas em outros dias: 30/11 e 7/12, devido à COP30.