4 estratégias para se dar bem na redação do Enem 2025

Aplicada no primeiro dia de provas, a redação é uma das mais importantes do exame. E é o texto que pode garantir até 1.000 pontos na nota final.

Na produção, o estudante precisa demonstrar clareza, argumentação e domínio da norma culta.

Mais do que escrever bem, é preciso construir um texto coerente, com ideias conectadas e uma proposta de intervenção bem estruturada.

A seguir, veja 4 estratégias para alcançar uma boa nota na redação do Enem 2025.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem





Enem 2025

1. Entenda bem a proposta e o tema

Antes de começar a escrever, leia com calma o texto motivador e identifique o tema. Um erro comum dos estudantes é confundir o assunto com o problema e acabar fugindo do tema, o que pode zerar a redação.

Uma boa dica é anotar as palavras-chave e tentar formular a questão em forma de pergunta. Isso ajuda a estruturar bem o raciocínio durante todo o texto.

2. Estruture o texto antes de começar

Um bom texto depende de planejamento. Por isso, organize as ideias em introdução, desenvolvimento e conclusão, e defina os principais argumentos que vai defender.

3. Use bons repertórios socioculturais

Os corretores valorizam referências que enriquecem a argumentação, mas o excesso de citações pode deixar o texto artificial. O ideal é usar repertórios que dialoguem diretamente com o tema.

Exemplo: se o tema for sobre desigualdade social, você pode citar dados do IBGE, uma obra literária como Vidas Secas, ou políticas públicas que abordem o problema.

4. Revise a norma culta

Mesmo um bom texto pode perder pontos por erros de gramática, concordância ou pontuação. Por isso, reserve alguns minutos finais para revisar o que escreveu.