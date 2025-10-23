Educação

Revisão Enem: dicas para manter o foco e controlar a ansiedade

Neste ano, mais de 4,8 milhões de candidatos esperam para realizar o vestibular no mês de novembro, segundo os dados do Ministério da Educação

Nesta reta final antes da prova, saber equilibrar a mente e a rotina de revisão pode fazer toda a diferença na nota da prova.

Faltando poucos dias para o Enem 2025, é comum que a ansiedade aumente para os milhões de candidatos inscritos no vestibular.

E depois de meses de estudo, o desafio passa a ser, também, controlar o emocional.

A seguir, veja 3 dicas que ajudam a manter a calma e garantir uma boa revisão até o dia da prova.

Revisão para o Enem 2025

1. Organize revisões curtas

Em vez de tentar revisar todo o conteúdo, priorize os assuntos que mais caem em cada área. Estude em blocos curtos de 30 a 40 minutos e faça pequenas pausas entre eles.

2. Faça pausas

A pausa também faz parte do estudo. Caminhar, respirar fundo ou ouvir música ajuda a reduzir o estresse e melhora o foco na hora de retomar o conteúdo.

Uma boa dica é utilizar alguns métodos, estudando 50 minutos e descansando 10, por exemplo. Use esse tempo para alongar, beber água ou fazer algo que goste.

3. Cuide do sono e da alimentação

Nas últimas semanas, é mais importante manter uma rotina equilibrada do que estudar até de madrugada. Dormir bem é essencial para consolidar a memória.

Por isso, evite cafeína e telas antes de dormir, e prefira refeições leves. Um corpo descansado é o melhor aliado para a prova.

Quando é o Enem?

Conforme anunciou o Ministério da Educação, quase 5 milhões de pessoas estão inscritas para realizar o Enem 2025. O Exame é a principal porta de entrada dos estudantes para o nível superior.

As provas acontecem em dois domingos, marcados neste ano para 9 e 16 de novembro

Apenas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA), as provas serão realizadas em outros dias: 30/11 e 7/12, devido à COP30.

