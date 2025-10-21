3 eixos temáticos para treinar a Redação do Enem 2025

No dia 9 de novembro, os candidatos inscritos no Enem 2025 devem preparar uma redação de até 30 linhas.

Ao longo do texto, será preciso argumentar sobre um problema do tema proposto, estruturando uma solução que respeite os direitos humanos.

Por isso, mais do que tentar adivinhar o tema, o ideal é praticar com eixos temáticos. Assim, o estudante se torna preparado para o que vier.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem





Redação Enem 2025

A seguir, confira 3 eixos essenciais para treinar a redação deste ano, incluindo exemplos de temas que já apareceram.

Cidadania e Direitos Humanos

Esse é o eixo mais recorrente do Enem. A prova costuma abordar problemas sociais e desigualdades que afetam a população brasileira, especialmente minorias e grupos mais vulneráveis.

Uma boa ideia para a revisão é praticar temas sobre violência, preconceito e desigualdade. Além disso, reflita sobre o papel do Estado e da sociedade nas conclusões.

Para isso, você pode usar repertórios como a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e obras literárias brasileiras.

Exemplos de temas anteriores:

"A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira" (2015)

"Os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil" (2017)

Tecnologia e comportamento

O Enem pode trazer temas como o uso das redes sociais, inteligência artificial e manipulação da informação.

Com isso em mente, explore os efeitos da tecnologia sobre o trabalho, a educação e as relações.

Alguns exemplos de temas possíveis são:

"O impacto das redes sociais nas relações interpessoais"

"Os desafios éticos do uso da inteligência artificial no Brasil"

Meio ambiente e sustentabilidade

O Enem também costuma cobrar temas ligados à crise climática, preservação e responsabilidade da sociedade.

Exemplos de temas anteriores: