Enem 2025: 5 mitos sobre a prova que muitos acreditam

Conforme anunciou o Ministério da Educação, quase 5 milhões de pessoas estão inscritas para realizar o Enem 2025. O Exame é a principal porta de entrada dos estudantes para o nível superior.

As provas acontecem em dois domingos, marcados neste ano para 9 e 16 de novembro.

No entanto, ainda existem certos mitos sobre o vestibular que precisam ser esclarecidos antes da hora da prova.

Enem 2025

Entender como o Enem realmente funciona é o primeiro passo para se dar bem. A seguir, confira alguns dos mitos sobre o Exame:

1. "Preciso acertar metade da prova pra tirar 500 pontos"

A nota do Enem não é calculada pela quantidade de acertos, e sim pela Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Isso significa que duas pessoas podem acertar o mesmo número de questões e ter notas diferentes, dependendo do nível de dificuldade das perguntas que acertaram.



2. "Não dá tempo de revisar nada na última semana"

A reta final é excelente para revisar os assuntos que mais caem e para fortalecer ainda mais a memória.

Aproveite esse período para fazer revisões curtas e rápidas, com resumos, flashcards e questões de provas anteriores.

3. "A redação é pura opinião"

O corretor não deseja saber a sua opinião sobre o tema da redação, mas sim como você argumenta com base em um repertório sociocultural bem estruturado.

Ou seja, quais filmes, dados, obras e fatos históricos você cita que se relacionam com o tema proposto.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem





4. "É só decorar"

As questões da prova valorizam a interpretação de texto. Por isso, muitas vezes, é possível acertar entendendo o contexto, sem precisar decorar fórmulas prontas.



5. "Se eu for mal em um dia, já perdi minha vaga"

Os dois dias do Enem têm pesos diferentes, e o desempenho em um pode compensar o outro. E a nota final depende da média ponderada das áreas. Por isso, dedique-se igualmente aos dois dias de prova.

