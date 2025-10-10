Enem 2025: 4 erros gramaticais que mais tiram ponto na Redação

Marcado para os dias 9 e 16 de novembro, o Enem 2025 é o Exame mais aguardado pelos estudantes brasileiros.

No primeiro dia de prova, os milhões de inscritos desenvolvem uma redação dissertativo-argumentativa de até 30 linhas.

Mesmo aqueles estudantes que dominam o conteúdo podem perder pontos por erros gramaticais simples, que comprometem a avaliação da competência 1, responsável por medir o domínio da escrita formal.

A seguir, confira os 4 erros que mais derrubam a nota da prova e saiba como evitá-los.

Veja também: O que levar e o que não levar para a prova do Enem 2025





Redação Enem 2025

Veja os erros gramaticais mais comuns

1. Concordância verbal e nominal

Na hora da escrita, é comum o estudante trocar o verbo ou o adjetivo de número ou gênero. Isso é um dos grandes fatores que derrubam a nota na competência da gramática.



Exemplo errado : As pessoas precisa estudar mais.



: As pessoas estudar mais. Exemplo correto: As pessoas precisam estudar mais.

Dica: leia os textos em voz alta. Isso ajuda a identificar quando algo soa mais estranho.

2. Uso incorreto da crase

A crase é um dos maiores vilões da redação do Enem. O erro mais comum é usá-la onde não se deve ou esquecê-la onde é obrigatória.



Exemplo errado: Referiu-se a situação.



situação. Exemplo correto: Referiu-se à situação.



Dica: a crase só ocorre antes de palavras femininas e quando há fusão da preposição "a" com o artigo "a".

3. Pontuação inadequada

Erros com vírgulas e pontos prejudicam a coerência do texto.



Exemplo errado : No entanto muitos jovens não estudam.



: No entanto muitos jovens não estudam. Exemplo correto: No entanto, muitos jovens não estudam.



Dica: evite vírgulas separando sujeito e verbo e use conectivos para dar ritmo à leitura.

4. Uso incorreto do verbo "visar"

O verbo "visar" muda de regência conforme o sentido, e isso costuma gerar confusão na redação. Quando o verbo significa "ter como objetivo", ele exige a preposição "a".

Já quando significa "colocar visto", não exige preposição: Exemplo: O funcionário visou o documento.



Dica: se o sentido for "ter como objetivo", pense em "objetivar". Isso ajuda a lembrar da preposição.

Enem 2025

A edição deste ano conta com mais de 4,8 milhões de inscritos, segundo os números divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

Anualmente, a Cartilha do Participante é publicada, com instruções e dicas para a redação., Inclusive, nesta edição há trechos comentados dos textos que obtiveram nota mil (nota máxima) em 2024.

O documento está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Clique aqui para conferir.