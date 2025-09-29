ENEM 2025

Enem 2025: 5 erros em redação que pode arruinar a nota dos candidatos

Saiba quais são os deslizes comuns que reduzem pontos na redação do Enem 2025 e orientam como candidatos podem evitá-los na prova.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/09/2025 às 15:43
Redação do Enem: confira algumas dicas para escrever sobre qualquer tema FOTO: Freepik

A redação é uma das provas mais temidas do Enem 2025 e, ao mesmo tempo, uma das que mais pode elevar ou comprometer a nota final dos candidatos.

Com valor decisivo para a aprovação em universidades públicas e privadas, ela exige atenção não apenas ao tema proposto, mas também à estrutura do texto, argumentação e domínio da norma culta. Especialistas alertam que erros aparentemente simples podem resultar em grandes prejuízos.

Confira os 5 erros mais comuns que podem arruinar a redação do Enem 2025:

Fugir do tema proposto

Fugir ao assunto central da proposta é um dos erros mais graves. Nesse caso, o candidato pode ter sua redação anulada ou perder grande parte da pontuação.

Falta de estrutura dissertativo-argumentativa

A redação do Enem exige introdução, desenvolvimento e conclusão bem definidos. Escrever de forma desorganizada, sem apresentar uma tese clara e argumentos consistentes, compromete a avaliação.

Erros gramaticais recorrentes

O uso inadequado da norma padrão, com erros de concordância, ortografia e pontuação, afeta diretamente a competência linguística do candidato e pode reduzir significativamente a nota.

Ausência de repertório sociocultural

O Enem valoriza textos que trazem referências históricas, sociais, culturais ou científicas para fundamentar os argumentos. A falta de repertório válido pode enfraquecer a redação.

Conclusão sem proposta de intervenção

É obrigatório que o texto apresente uma proposta de intervenção para o problema discutido, respeitando os direitos humanos. Conclusões vagas ou a ausência dessa parte reduzem pontos preciosos.

Preparação é essencial

Para evitar esses erros, professores recomendam a prática constante de escrita, leitura de editoriais, atualização sobre temas sociais e políticos e revisão gramatical.

Simulados e correções orientadas também ajudam os estudantes a identificar falhas antes da prova.

