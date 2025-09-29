ENEM 2025

5 temas de História que caem no Enem e fazem diferença na sua nota

Conheça os principais assuntos cobrados em História no Enem e veja como se preparar para garantir uma boa pontuação na prova de Ciências Humanas.

Publicado em 29/09/2025 às 16:53 | Atualizado em 29/09/2025 às 16:55
Imagem ilustrativa representando Ciências Humanas

A prova de História no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das mais importantes dentro da área de Ciências Humanas, exigindo do candidato não apenas memorização de fatos, mas também capacidade de análise, interpretação e relação com o contexto atual.

Embora o conteúdo seja extenso, alguns temas se repetem com frequência ao longo das edições.

Para ajudar os candidatos, especialistas em educação destacam os 5 temas que mais caem em História no Enem:

1. Brasil Colônia

Questões sobre o período colonial aparecem de forma recorrente. Temas como a exploração do pau-brasil, o ciclo do açúcar, a mineração, a escravidão africana e as revoltas coloniais são bastante cobrados.

2. Brasil Império

A independência, o Primeiro e o Segundo Reinado, a economia cafeeira e a abolição da escravidão são pontos centrais. Além disso, a atuação de figuras históricas como Dom Pedro I, Dom Pedro II e líderes abolicionistas também costuma ser lembrada.

3. República no Brasil

A Proclamação da República, a República Velha, a Era Vargas, a Ditadura Militar e a redemocratização são conteúdos recorrentes. A relação entre economia, política e movimentos sociais é fundamental nesse período.

4. História Contemporânea

Assuntos relacionados às duas guerras mundiais, à Guerra Fria e aos processos de globalização aparecem constantemente. O Enem valoriza a capacidade do candidato de compreender os impactos desses eventos no mundo atual.

5. Movimentos sociais e cidadania

A prova também aborda temas relacionados às lutas sociais, aos direitos civis e à participação popular na construção da democracia, tanto no Brasil quanto no cenário internacional.

Como se preparar

A melhor forma de se preparar para essas questões é revisar os conteúdos com atenção aos processos históricos e não apenas às datas. Exercícios de provas anteriores ajudam a identificar como o Enem aborda esses temas, geralmente por meio de textos, charges e documentos históricos.

Com isso, o candidato estará mais preparado para interpretar os enunciados e aplicar o conhecimento histórico de maneira crítica, habilidade fundamental exigida pelo exame.

