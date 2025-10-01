Enem: Como estudar de forma mais inteligente? Aprenda 3 técnicas

O Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) acontece em breve, nos dias 9 e 16 de novembro para todo o país.

A exceção é para os estudantes que realizarão o Exame em alguma destas das cidades do Pará: Belém, Ananindeua e Marituba. Para esses, as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Com as datas se aproximando, é essencial estabelecer um método de estudo mais assertivo, seguindo as necessidades individuais de cada participante. Confira a seguir algumas dicas.

Como estudar melhor para o Enem 2025?

É normal que cada pessoa esteja acostumada a aprender de um jeito. Enquanto uns absorvem melhor o conteúdo ao escutar uma vídeoaula, por exemplo, outros preferem escrever ou até mesmo fazer mapas mentais para visualizar o conteúdo.

Além da redação, os estudantes também respondem a 180 questões nos dois dias de prova, sendo 90 em cada um.

Pensando nisso, há algumas técnicas recomendadas para ajudar na memorização e aprendizagem:

1. Método Pomodoro : melhora a concentração

Divida o seu tempo em 30 minutos . Estude por 25 e descanse 5 minutos.

. Estude por 25 e descanse 5 minutos. A cada 4 ciclos , ou seja, a cada 2 horas, faça uma pausa maior, de 15 a 30 minutos, a depender da sua necessidade.

2. Flashcards: ajuda na revisão

Os flashcards são cartões de estudo que, na maioria das vezes, contêm a pergunta na frente e a resposta no verso.

que, na maioria das vezes, contêm a pergunta na frente e a resposta no verso. Comece criando seus próprios cartões e vá revisando todos os dias. Isso reforça a memória a longo prazo.

Se possível, misture textos e imagens , porque isso ativa diferentes áreas do cérebro e melhora a atenção.

3. Técnica Feynman: complementa o estudo

Esse método foi desenvolvido por Richard Feynman, físico ganhador do Prêmio Nobel.

A ideia consiste em você explicar em voz alta o que você aprendeu usando palavras simples, como se estivesse ensinando a alguém.

usando palavras simples, como se estivesse ensinando a alguém. Use a sua forma de falar e identifique os pontos em que você travou. Isso ajuda você a perceber em que precisa melhorar.

Dicas extras

Com o Enem 2025 se aproximando, é importante montar um cronograma realista de revisão. Separe as áreas de estudo e reserve dias para realizar provas antigas e simulados.

Por fim, lembre-se de dormir bem para ajudar na memória e mantenha uma alimentação equilibrada.