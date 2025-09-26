ENEM 2025

Enem 2025: 5 erros em Ciências da Natureza que podem arruinar sua nota

Na prova de Ciências da Natureza, pequenos deslizes em cálculos, gráficos e conceitos podem custar caro e comprometer o desempenho dos candidatos.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 26/09/2025 às 16:15
KREANGKRAI INDARODOM/Istock
Imagem ilustrativa representando ciências da natureza FOTO: KREANGKRAI INDARODOM/Istock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos principais meios de acesso ao ensino superior no Brasil, e a área de Ciências da Natureza costuma ser um grande desafio para muitos candidatos.

A prova, que reúne questões de Biologia, Química e Física, exige não apenas memorização de conteúdos, mas também capacidade de interpretação e aplicação prática em situações do cotidiano.

Segundo professores e especialistas, alguns erros recorrentes acabam comprometendo o desempenho dos estudantes nessa etapa. Conheça os cinco mais comuns e saiba como evitá-los:

1. Ignorar gráficos, tabelas e experimentos

Grande parte das questões de Ciências da Natureza envolve análise de dados. Muitos candidatos focam apenas no enunciado textual e deixam de interpretar corretamente gráficos e experimentos apresentados. Esse descuido pode levar a respostas incorretas, mesmo quando o conteúdo é conhecido.

2. Decorar fórmulas sem compreender os conceitos

Outro erro comum é confiar apenas na memorização de fórmulas de Física e Química. O Enem cobra a aplicação em situações-problema, como no consumo de energia elétrica ou em reações químicas. Sem entender o conceito por trás da fórmula, o estudante corre o risco de não conseguir resolver a questão.

3. Desconsiderar a interdisciplinaridade

O Enem valoriza a integração entre áreas do conhecimento. Muitos alunos erram ao tentar responder isoladamente, sem perceber que Ciências da Natureza frequentemente se conecta com Matemática e Ciências Humanas. Perder essa visão ampla pode custar pontos importantes.

4. Errar em cálculos simples

Mesmo quando o raciocínio está correto, deslizes em operações básicas, como frações, porcentagens ou conversões de unidade, são frequentes. Esse tipo de erro compromete questões fáceis e reduz a nota final. A prática constante ajuda a evitar falhas.

5. Não relacionar teoria com a realidade

Questões sobre ecologia, saúde, energia e meio ambiente exigem que o estudante aplique o conhecimento científico em situações do dia a dia. Muitos candidatos, ao não fazer essa ponte, acabam escolhendo alternativas genéricas ou incorretas.

Como se preparar melhor

Para evitar esses erros, especialistas recomendam resolver provas anteriores, praticar a interpretação de gráficos e tabelas, além de reforçar os conceitos básicos. A resolução comentada de exercícios também ajuda a compreender como o Enem estrutura suas questões.

Com atenção redobrada e preparo estratégico, é possível transformar Ciências da Natureza em uma aliada na conquista de uma boa nota no Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
