Estude certo: os 5 temas de Linguagens que mais caem no Enem

Foque nos conteúdos recorrentes de Linguagens para aumentar suas chances de acertar e conquistar uma boa nota no Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/09/2025 às 17:42
Alona Horkova/Istock
Imagem ilustrativa representando linguagens FOTO: Alona Horkova/Istock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é conhecido por avaliar não apenas conhecimentos acadêmicos, mas também a capacidade de interpretação e análise dos candidatos.

Na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, alguns conteúdos se destacam por sua recorrência, e revisá-los pode fazer a diferença na hora de garantir uma boa nota.

Segundo especialistas em preparação para o Enem, cinco temas aparecem com frequência nas últimas edições e merecem atenção redobrada:

  • interpretação de textos;
  • análise de imagens;
  • gêneros textuais;
  • figuras de linguagem e literatura brasileira.

Cada um deles exige habilidades específicas: compreender mensagens implícitas, identificar recursos estilísticos e relacionar conteúdos literários com contextos sociais e culturais.

Além disso, a prova cobra a aplicação prática desses conhecimentos. Por exemplo, interpretar uma charge, um anúncio publicitário ou um trecho literário exige que o candidato conecte a teoria à prática, refletindo sobre intenção, público-alvo e efeito da linguagem.

Por isso, revisar exemplos de provas anteriores e realizar exercícios é fundamental para consolidar o aprendizado.

Preparadores destacam que focar nesses cinco tópicos pode representar um ganho significativo de desempenho, principalmente em um exame que envolve interpretação e leitura crítica.

Com estudo direcionado, os candidatos aumentam suas chances de evitar erros comuns e de se destacar em Linguagens, uma das áreas mais estratégicas do Enem.

Estudar com foco e organizar revisões desses temas é essencial para transformar conhecimento em resultados concretos no exame deste ano.

