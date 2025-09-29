ENEM 2025

5 temas de Geografia que sempre caem no Enem e você precisa revisar

Descubra os conteúdos mais recorrentes em Geografia no Enem e aumente suas chances de garantir uma boa nota na prova do Exame Nacional do Ensino Médio

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 29/09/2025 às 17:09
TarikVision/Istock
Ilustração vetorial plana isométrica 3D de disciplina escolar de geografia, cartografia e navegação FOTO: TarikVision/Istock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é conhecido por cobrar conteúdos de forma interdisciplinar, exigindo que os candidatos relacionem teoria e atualidade.

Dentro de Ciências Humanas, a Geografia tem grande peso, já que aborda questões ambientais, sociais e econômicas que dialogam diretamente com o cotidiano.

Para quem deseja garantir bons pontos, conhecer os assuntos mais recorrentes pode ser um diferencial.

A seguir, veja os 5 temas de Geografia que sempre caem no Enem e você precisa revisar:

1. Questões ambientais

Temas como aquecimento global, desmatamento, poluição e mudanças climáticas são recorrentes. O Enem costuma cobrar tanto causas quanto consequências, além de políticas de preservação.

2. Geopolítica

A prova frequentemente aborda conflitos internacionais, disputas territoriais, blocos econômicos e o papel do Brasil no cenário mundial. Entender as relações de poder é fundamental para interpretar as questões.

3. Urbanização e problemas das cidades

Questões sobre êxodo rural, favelização, transporte e saneamento são comuns. O candidato precisa compreender os impactos sociais e ambientais da urbanização acelerada.

4. Agricultura e economia

O modelo de produção agrícola brasileiro, o agronegócio e a agricultura familiar aparecem com frequência. Também são cobrados temas ligados à exportação e ao papel da agricultura na economia do país.

5. Cartografia e geografia física

Leitura de mapas, fusos horários, relevo, clima e hidrografia são temas básicos e sempre presentes. Além disso, o Enem exige que o aluno saiba interpretar gráficos e representações espaciais.

Por que revisar esses temas?

Esses conteúdos aparecem em praticamente todas as edições do Enem e muitas vezes se conectam com outras áreas, como Biologia, História e Sociologia.

Revisá-los de forma estratégica aumenta as chances de sucesso na prova e ajuda a interpretar melhor as questões interdisciplinares.

Dica final:

Ao estudar Geografia para o Enem, mantenha-se atualizado com as notícias do Brasil e do mundo. A prova gosta de relacionar conteúdo teórico com acontecimentos recentes.

