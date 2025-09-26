ENEM 2025

Enem 2025: os 5 maiores erros em matemática que pode detonar os candidatos

Veja lista com os deslizes mais comuns na prova de Matemática do Enem e entenda como evitá-los para garantir um bom desempenho no certame

Publicado em 26/09/2025 às 15:52 | Atualizado em 26/09/2025 às 15:54
Matemática do cotidiano e fórmulas básicas: veja dicas para prova do Enem FOTO: Divulgação

A prova de Matemática é uma das mais temidas do Enem e, em 2025, continuará sendo decisiva para a nota final dos candidatos.

Apesar de muitos estudantes se prepararem intensamente, alguns erros recorrentes podem comprometer o desempenho e até derrubar a média geral. Especialistas em educação apontam os deslizes mais comuns e como evitá-los.

1. Não interpretar o enunciado com atenção

Grande parte das questões de Matemática no Enem exige leitura detalhada. Muitos candidatos erram não por falta de conhecimento, mas por interpretar mal o que está sendo pedido. Expressões como “aproximadamente”, “pelo menos” ou “em média” podem mudar completamente a resposta correta.

2. Confiar apenas na “decoração” de fórmulas

Decorar fórmulas sem compreender sua aplicação é um dos erros mais graves. A prova do Enem costuma contextualizar a matemática em situações do cotidiano, exigindo raciocínio lógico.

Saber apenas a fórmula da área de um triângulo, por exemplo, não basta: é preciso entender como aplicá-la em problemas de geometria mais amplos.

3. Descuidar do gerenciamento do tempo

Matemática é a área que mais consome tempo dos candidatos. Muitos gastam mais de 10 minutos em uma única questão e acabam deixando outras em branco. A recomendação é resolver primeiro as mais fáceis, garantindo pontos, e depois retornar às mais complexas.

4. Ignorar temas básicos em favor dos avançados

Muitos estudantes acreditam que o Enem prioriza questões de alto nível, mas, na prática, conteúdos básicos como regra de três, porcentagem, funções e interpretação de gráficos aparecem em grande quantidade. Ignorar esses tópicos pode custar pontos preciosos.

5. Não revisar os cálculos

O erro mais simples – como trocar um número, esquecer um sinal ou não revisar a conta final – pode anular todo o raciocínio correto. Uma revisão rápida antes de marcar a alternativa evita perdas desnecessárias.

Preparação estratégica

Para evitar esses deslizes, professores recomendam treinar com provas anteriores, simular a gestão de tempo e revisar constantemente os fundamentos da disciplina.

Além disso, manter a calma no dia da prova faz toda a diferença para não cair em armadilhas de interpretação ou de cálculo.

Com isso, fica claro que o sucesso em Matemática no Enem 2025 não depende apenas de conhecimento avançado, mas de atenção aos detalhes, estratégia e prática constante.

