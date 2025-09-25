ENEM 2025

Enem 2025: 5 erros comuns na prova de Espanhol e como evitá-los

Evitar deslizes em Espanhol é essencial para garantir bons pontos em Linguagens no Enem 2025; veja os erros mais comuns e como corrigi-los.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 25/09/2025 às 17:02
Balões de palavras e fala em espanhol com palavras e frases em espanhol; FOTO: Chrupka/Istock

A prova de Espanhol no Enem 2025, parte da área de Linguagens, costuma ser vista como “mais fácil” por alguns candidatos, mas pode esconder armadilhas que comprometem a nota.

O exame exige interpretação de texto, conhecimento gramatical e leitura atenta das questões, o que torna essencial evitar equívocos recorrentes entre os participantes.

A seguir, confira 5 erros comuns na prova de Espanhol e como evitá-los:

1. Confiar apenas no “portunhol”

Um dos erros mais frequentes é acreditar que, por serem idiomas semelhantes, basta usar o português como referência. Essa prática leva a confusões, especialmente em falsos cognatos (palavras parecidas que têm significados diferentes). Exemplo: “embarazada” significa grávida, e não “embaraçada”.

2. Ignorar o contexto dos textos

A prova cobra principalmente interpretação textual. Muitos estudantes focam em traduzir palavra por palavra, o que pode comprometer a compreensão geral. O ideal é analisar o contexto, identificar o gênero textual e o objetivo da mensagem.

3. Desconsiderar a variação cultural

O Enem costuma trazer textos que envolvem aspectos sociais e culturais da América Latina e da Espanha. Ignorar esses elementos pode levar a interpretações equivocadas. Ter noções básicas de contexto histórico, político e cultural ajuda na resolução das questões.

4. Errar na conjugação verbal

A conjugação de verbos em espanhol é uma das maiores dificuldades para brasileiros. Trocar tempos verbais, como confundir o pretérito perfeito simples com o pretérito imperfeito, pode mudar o sentido da frase e induzir a erro.

5. Não treinar com provas anteriores

A falta de prática com exames de anos anteriores é outro obstáculo. Resolver questões passadas permite identificar padrões, estilos de texto e principais temas cobrados.

Como se preparar melhor

Para evitar esses erros, é importante estudar vocabulário básico, praticar a leitura de textos autênticos em espanhol (como notícias e crônicas) e revisar conteúdos gramaticais essenciais. Além disso, resolver simulados ajuda a ganhar confiança e velocidade no dia da prova.

Assim, compreender os detalhes da prova de Espanhol pode ser um diferencial para garantir um bom desempenho em Linguagens no Enem 2025.

