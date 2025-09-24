ENEM 2025

Enem 2025: estratégias para elevar sua nota em Matemática

Com foco nos conteúdos mais cobrados, treino com provas anteriores e gestão de tempo, alunos podem transformar a Matemática em aliada no Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 24/09/2025 às 16:36 | Atualizado em 24/09/2025 às 16:39
Leônidas Santana/Istock
Imagem ilustrativa de problemas matemáticos FOTO: Leônidas Santana/Istock

A prova de Matemática é uma das mais desafiadoras do Enem 2025, responsável por metade da pontuação da área de Ciências da Natureza e Matemática.

Muitos estudantes têm dificuldade em gerenciar o tempo e aplicar os conteúdos corretamente, mas algumas estratégias podem ajudar a transformar o desempenho nessa disciplina e garantir pontos preciosos.

1. Domine os assuntos mais cobrados

Os temas que mais aparecem nas edições anteriores do Enem incluem funções, estatística, geometria, razão e proporção. Priorizar esses conteúdos aumenta a chance de acertar questões recorrentes.

2. Pratique com simulados

Resolver provas anteriores é essencial para entender o estilo das questões. Além de revisar a teoria, o aluno treina interpretação de enunciados e gerenciamento de tempo — duas habilidades-chave para a prova.

3. Aprenda a eliminar alternativas

Nem sempre é necessário resolver a questão inteira para encontrar a resposta correta. Analisar as alternativas com calma pode ajudar a descartar opções incorretas e aumentar as chances de acerto.

4. Invista no raciocínio lógico

O Enem valoriza a aplicação prática da Matemática no cotidiano. Por isso, fortalecer o raciocínio lógico é tão importante quanto memorizar fórmulas. Situações-problema, gráficos e tabelas exigem leitura atenta e interpretação crítica.

5. Use a calculadora mental e anotações rápidas

Mesmo sem calculadora, é possível ganhar tempo dominando cálculos básicos de cabeça e fazendo rascunhos organizados no caderno de prova. Essa prática reduz erros e acelera a resolução.

6. Gerencie o tempo de prova

São 90 questões no segundo dia de exame, divididas entre Matemática e Ciências da Natureza. Definir uma média de minutos por questão e deixar as mais difíceis para o final evita a perda de pontos em exercícios mais fáceis.

Com planejamento, prática e foco nos conteúdos mais recorrentes, é possível elevar consideravelmente o desempenho em Matemática no Enem 2025. A disciplina, que costuma preocupar os candidatos, pode se transformar em um diferencial positivo na nota final.

