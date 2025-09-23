ENEM 2025

Enem 2025: 5 filmes que podem enriquecer sua redação com repertório

Descubra como clássicos do cinema ajudam a construir argumentos sólidos e diversificados, ampliando seu repertório cultural no Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/09/2025 às 16:27 | Atualizado em 23/09/2025 às 16:28
Reprodução/YouTube
Imagem do filme "Tempos Modernos" FOTO: Reprodução/YouTube

A redação do Enem é uma das etapas mais importantes do exame e, para conquistar uma boa nota, é essencial apresentar repertórios socioculturais relevantes, variados e bem conectados ao tema proposto.

Nesse sentido, os filmes podem ser grandes aliados, já que refletem questões sociais, políticas, culturais e históricas que dialogam com os possíveis temas cobrados pela prova.

Selecionamos 5 filmes que podem ser citados na redação do Enem e que ajudam a construir argumentos sólidos, sempre de forma crítica e contextualizada. Confira:

1. Tempos Modernos (1936) – Charles Chaplin

O clássico retrata os impactos da Revolução Industrial, como a exploração da classe trabalhadora, a alienação e a mecanização da vida. Pode ser usado em temas sobre tecnologia, direitos trabalhistas e desumanização nas relações sociais.

2. Cidade de Deus (2002) – Fernando Meirelles

O filme brasileiro aborda desigualdade social, violência urbana e exclusão em comunidades periféricas. É útil em discussões sobre desigualdade, políticas públicas, juventude e segurança.

3. A Onda (2008) – Dennis Gansel

Inspirado em fatos reais, mostra como regimes autoritários podem nascer do discurso de um líder carismático e manipular a sociedade. Serve como exemplo em redações sobre democracia, manipulação de massas e intolerância.

4. Narradores de Javé (2003) – Eliane Caffé

A obra brasileira destaca a importância da memória coletiva, da cultura popular e da valorização da identidade social. Pode ser usada em debates sobre preservação cultural, oralidade, educação e cidadania.

5. Estrelas Além do Tempo (2016) – Theodore Melfi

O filme conta a história de mulheres negras cientistas que desafiaram o preconceito e se destacaram na NASA. É ideal em temas ligados à igualdade de gênero, racismo estrutural e inclusão no mercado de trabalho.

Citar filmes na redação do Enem amplia o repertório e demonstra capacidade de relacionar cultura, arte e sociedade.

O importante é utilizar os exemplos de forma crítica e conectá-los diretamente à proposta de intervenção, requisito essencial para atingir a nota máxima.

