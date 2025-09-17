ENEM 2025

Enem 2025: quais assuntos mais recorrentes em Matemática e suas Tecnologias?

Geometria, funções e estatística estão entre os conteúdos que mais caem na prova de Matemática do Enem; veja como direcionar seus estudos.

Publicado em 17/09/2025 às 15:30 | Atualizado em 17/09/2025 às 15:31
Leônidas Santana/Istock
Imagem ilustrativa de problemas matemáticos FOTO: Leônidas Santana/Istock

A área de Matemática e suas Tecnologias costuma ser uma das que mais desafiam os candidatos no Enem. Com questões que exigem raciocínio lógico, interpretação e aplicação prática dos conteúdos, essa parte da prova tem um peso importante na nota final.

Mas afinal, quais são os assuntos mais recorrentes e que merecem atenção especial na preparação para o Enem 2025?

De acordo com análises de edições anteriores, alguns temas aparecem com maior frequência:

Enem 2025: descubra os temas mais cobrados em Matemática

Geometria:

Problemas envolvendo áreas, volumes, ângulos e propriedades de figuras planas e espaciais estão entre os mais cobrados.

Probabilidade e Estatística:

Leitura e interpretação de gráficos, tabelas e cálculos de probabilidade são presença constante, exigindo atenção aos detalhes.

Leia Também

Funções:

Lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas aparecem de forma recorrente, muitas vezes relacionadas a situações do cotidiano.

Aritmética e Álgebra:

Porcentagem, razão, proporção e sistemas de equações são indispensáveis para resolver questões com contexto prático.

Análise de gráficos e problemas contextualizados:

Uma das marcas do exame é trazer situações reais, como cálculos financeiros, consumo de energia, crescimento populacional ou questões ambientais.

Especialistas destacam que o segredo para se dar bem nessa parte da prova é unir treino constante de exercícios com a habilidade de interpretar enunciados complexos. Mais do que decorar fórmulas, o candidato precisa saber aplicá-las de maneira estratégica.

Assim, ao montar o cronograma de estudos para o Enem 2025, vale priorizar esses tópicos, revisitar provas anteriores e praticar a resolução de problemas contextualizados, que refletem o estilo característico da avaliação.

Jefferson Albuquerque
