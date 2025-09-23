5 livros essenciais para enriquecer sua redação no Enem 2025

A redação do Enem é uma das etapas mais importantes da prova, responsável por até mil pontos na nota final.

Para alcançar um bom desempenho, o candidato precisa demonstrar domínio da escrita formal, capacidade de argumentação e, principalmente, repertório sociocultural. É nesse ponto que entram as referências literárias.

Mencionar obras consagradas pode enriquecer o texto, demonstrando conhecimento crítico e articulando ideias com mais profundidade.

Pensando nisso, reunimos 5 bons livros que podem ser utilizados como referência na redação do Enem.

1. Vidas Secas, de Graciliano Ramos

A obra retrata a dura realidade do sertão nordestino, marcada pela fome, seca e desigualdade social. Pode ser citada em temas relacionados à pobreza, meio ambiente, seca ou exclusão social.

2. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus

Este diário da escritora brasileira revela a vida em uma favela de São Paulo nos anos 1950, trazendo reflexões sobre miséria, racismo e desigualdade. Um ótimo exemplo para embasar debates sociais e de cidadania.

3. 1984, de George Orwell

Clássico da literatura mundial, discute vigilância, autoritarismo e manipulação da informação. Funciona bem em temas relacionados a política, fake news, liberdade e direitos individuais.

4. O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir

Marco do feminismo, a obra problematiza a desigualdade de gênero e a construção social da mulher. É uma referência valiosa em temas ligados aos direitos das mulheres e igualdade de oportunidades.

5. A Revolução dos Bichos, de George Orwell

A fábula política de Orwell também é muito útil para discutir corrupção, concentração de poder e regimes autoritários, estabelecendo paralelos com a realidade contemporânea.

Por que citar livros na redação do Enem?

Além de enriquecer o texto, a menção a obras literárias demonstra maturidade intelectual e amplia a credibilidade do argumento. Vale lembrar que não basta apenas citar o título: é necessário contextualizar a obra e relacioná-la ao tema proposto.

Assim, preparar um repertório literário diversificado pode ser um diferencial decisivo para alcançar uma nota alta na redação do Enem 2025.