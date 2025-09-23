ENEM 2025

5 livros essenciais para enriquecer sua redação no Enem 2025

Conheça obras literárias que ampliam seu repertório sociocultural e ajudam a conquistar uma nota mais alta na redação do Enem 2025

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 23/09/2025 às 17:00
Evelyn Mccarthy/Istock
Pilha de livros antigos, vista close-up FOTO: Evelyn Mccarthy/Istock

A redação do Enem é uma das etapas mais importantes da prova, responsável por até mil pontos na nota final.

Para alcançar um bom desempenho, o candidato precisa demonstrar domínio da escrita formal, capacidade de argumentação e, principalmente, repertório sociocultural. É nesse ponto que entram as referências literárias.

Mencionar obras consagradas pode enriquecer o texto, demonstrando conhecimento crítico e articulando ideias com mais profundidade.

Pensando nisso, reunimos 5 bons livros que podem ser utilizados como referência na redação do Enem.

Veja também: O que levar e o que não levar para o Enem


1. Vidas Secas, de Graciliano Ramos

A obra retrata a dura realidade do sertão nordestino, marcada pela fome, seca e desigualdade social. Pode ser citada em temas relacionados à pobreza, meio ambiente, seca ou exclusão social.

2. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus

Este diário da escritora brasileira revela a vida em uma favela de São Paulo nos anos 1950, trazendo reflexões sobre miséria, racismo e desigualdade. Um ótimo exemplo para embasar debates sociais e de cidadania.

3. 1984, de George Orwell

Clássico da literatura mundial, discute vigilância, autoritarismo e manipulação da informação. Funciona bem em temas relacionados a política, fake news, liberdade e direitos individuais.

4. O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir

Marco do feminismo, a obra problematiza a desigualdade de gênero e a construção social da mulher. É uma referência valiosa em temas ligados aos direitos das mulheres e igualdade de oportunidades.

5. A Revolução dos Bichos, de George Orwell

A fábula política de Orwell também é muito útil para discutir corrupção, concentração de poder e regimes autoritários, estabelecendo paralelos com a realidade contemporânea.

Leia Também

Por que citar livros na redação do Enem?

Além de enriquecer o texto, a menção a obras literárias demonstra maturidade intelectual e amplia a credibilidade do argumento. Vale lembrar que não basta apenas citar o título: é necessário contextualizar a obra e relacioná-la ao tema proposto.

Assim, preparar um repertório literário diversificado pode ser um diferencial decisivo para alcançar uma nota alta na redação do Enem 2025.

Tags

Enem 2025 redação redação do Enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.