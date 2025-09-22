Vai fazer o Enem 2025? Confira 5 erros para evitar na prova de inglês

A prova de Língua Estrangeira do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 está entre as que mais desafiam os candidatos.

São apenas cinco questões, muitas vezes negligenciadas na hora dos estudos, porém, que podem ser decisivas na nota final da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Para quem escolhe o idioma inglês, especialistas da KNN Idiomas, uma das maiores redes de escolas de idiomas do Brasil, alertam que um dos erros mais comuns é tentar traduzir palavra por palavra em vez de compreender o contexto geral do texto.

A leitura literal pode levar a interpretações equivocadas, já que muitas expressões não têm tradução direta.

“Mais importante do que conhecer cada vocábulo é entender a mensagem que o autor deseja transmitir para conseguir resolver a questão do exame”, orienta Reginaldo Kaeneêne Santos, CEO da instituição.

Outro ponto que merece atenção é a falta de prática com textos longos em inglês, já que a prova frequentemente traz artigos, notícias ou crônicas.

Treinar a leitura de textos ajuda o candidato a ganhar fluência e a identificar rapidamente ideias principais e secundárias.

A recomendação da KNN é reservar um tempo diário para esse exercício, mesmo que em pequenas doses. Também é possível reforçar o aprendizado com foco no Enem ou no vestibular por meio de cursos de idiomas intensivos oferecidos nas unidades da rede.

Entre as armadilhas mais perigosas apontadas estão os chamados “falsos cognatos”, palavras que se parecem com o português, mas têm significado diferente em inglês.

Um exemplo é “pretend”, que significa “fingir”, e não “pretender”. Cair nesse tipo de erro pode comprometer a interpretação.

“Dominar os falsos cognatos evita deslizes que parecem simples, mas podem custar a pontuação necessária para a aprovação”, explica o CEO da KNN Idiomas.

Outro equívoco recorrente é não se familiarizar com os gêneros textuais mais cobrados na prova, como tirinhas, charges, músicas, anúncios e notícias.

Cada formato traz suas próprias características e recursos de linguagem, e entender como funcionam facilita a identificação da resposta correta. A orientação dos especialistas é revisar provas anteriores e praticar a leitura desses gêneros no cotidiano.

Por fim, muitos candidatos cometem o erro de deixar o inglês em segundo plano, e concentram toda a preparação em matemática e redação. Embora sejam áreas de grande peso, as cinco questões de língua estrangeira podem ser decisivas no cálculo final da nota.

A KNN recomenda inclusive que os estudantes considerem iniciar a prova pelo inglês.

“Quando a mente está descansada, é muito mais fácil assimilar uma língua estrangeira. Diferente da língua materna, que já dominamos, o inglês exige atenção redobrada e concentração máxima logo no início”, aconselha Reginaldo Knn.

O Enem 2025 está marcado para os dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país. Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, a prova ocorrerá dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da COP30.