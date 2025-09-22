ENEM 2025

Enem 2025: 5 alimentos que ajudam a turbinar foco e memória

Com nutrientes que estimulam o cérebro, alguns alimentos podem melhorar a concentração e o raciocínio na reta final para o Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 22/09/2025 às 16:35
JulijaDmitrijeva/Istock
Seleção de gordura saudável fontes FOTO: JulijaDmitrijeva/Istock

Com a proximidade do Enem 2025, muitos estudantes intensificam os estudos e buscam estratégias para manter o foco e o rendimento.

Além de técnicas de revisão e organização da rotina, a alimentação é um fator essencial para garantir concentração, memória e disposição no período de preparação.

Especialistas em nutrição reforçam que a escolha dos alimentos pode impactar diretamente no desempenho cognitivo, já que alguns nutrientes atuam no sistema nervoso e ajudam no raciocínio lógico e na memorização.

Confira 5 alimentos que podem ser grandes aliados na reta final antes da prova:

1. Peixes ricos em ômega-3 (salmão, sardinha, atum)

Fonte de ácidos graxos essenciais, auxiliam na saúde cerebral, melhorando a memória e a capacidade de aprendizado.

2. Oleaginosas (nozes, castanhas e amêndoas)

Ricas em vitamina E e antioxidantes, ajudam a combater o estresse oxidativo, favorecendo a concentração em longas jornadas de estudo.

Leia Também

3. Ovos

Considerados verdadeiros “superalimentos”, contêm colina, nutriente importante para a comunicação entre as células cerebrais.

4. Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora)

Com alto teor de antioxidantes e flavonoides, contribuem para a memória de longo prazo e previnem o cansaço mental.

5. Chocolate amargo

Além de ser uma opção prática, contém flavonoides e pequenas doses de cafeína, que aumentam o estado de alerta e melhoram o humor.

Nutricionistas recomendam que os estudantes mantenham uma alimentação equilibrada, com variedade de frutas, legumes, proteínas e carboidratos de qualidade, além de hidratação constante. Vale lembrar que mudanças bruscas na dieta não são indicadas perto do dia da prova.

Quantos dias faltam para o Enem 2025?

O Enem 2025 acontece nos dias 2 e 9 de novembro, e cuidar do corpo é tão importante quanto revisar os conteúdos. Afinal, uma mente descansada e nutrida é peça-chave para alcançar bons resultados.

