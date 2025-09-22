Quantas questões tem o Enem? Entenda como funciona a prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas do Brasil, além de servir como critério em programas de bolsas e financiamentos estudantis, como Sisu, Prouni e Fies.

Uma das dúvidas mais comuns entre os candidatos é: quantas questões tem o Enem?

Ao todo, a prova conta com 180 questões objetivas de múltipla escolha, distribuídas em quatro áreas do conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões, incluindo 5 de Inglês ou Espanhol)

Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões)

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões)

Matemática e suas Tecnologias (45 questões)

Além das questões objetivas, o Enem exige a produção de uma Redação dissertativo-argumentativa, que deve ser feita no segundo dia do exame.

Como é a divisão da aplicação da prova

O Enem é aplicado em dois domingos consecutivos. No primeiro dia, os candidatos respondem às provas de Linguagens, Ciências Humanas e fazem a Redação. Já no segundo domingo, é a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática.

1º dia: 90 questões + Redação (duração de 5h30)

2º dia: 90 questões (duração de 5h)

Por que saber a quantidade de questões é importante?

Entender a estrutura do exame ajuda o candidato a planejar o tempo de resolução. Com 180 perguntas no total, é fundamental que o estudante desenvolva estratégias para gerenciar cada minuto, evitando deixar questões em branco ou se perder na redação.

Assim, ao saber quantas questões tem o Enem, o estudante consegue organizar seus estudos e simular a prova de forma mais fiel, aumentando as chances de bom desempenho.



