Repertório Enem: como usar seus conhecimentos para acertar questões

No Enem, não basta apenas responder corretamente às perguntas: é preciso entender como aplicar o repertório construído ao longo da vida escolar.

O repertório nas questões do Enem envolve desde a capacidade de relacionar conteúdos de diferentes áreas até a utilização de referências culturais, científicas e históricas que fortalecem o raciocínio na hora de marcar a alternativa certa.



O que é o repertório no Enem?

O termo “repertório” geralmente aparece associado à redação, mas também pode ser entendido como a base de conhecimentos que ajuda o estudante a interpretar e resolver as 180 questões objetivas da prova.



Em Matemática, por exemplo, o repertório pode ser traduzido pela prática de problemas do dia a dia, como cálculos financeiros ou estatísticas simples.

Em Ciências Humanas, a habilidade está em conectar temas históricos, geográficos, sociais e filosóficos.

Já em Linguagens, o repertório inclui leitura crítica de textos, músicas, obras literárias e até memes ou campanhas publicitárias.



Por que o repertório é importante nas questões?



O Enem é uma prova interdisciplinar. Isso significa que uma questão de Biologia pode exigir conhecimentos de Química, ou que uma pergunta de Geografia pode ser melhor compreendida com base em atualidades.

Ter repertório garante que o estudante não fique “preso” a uma única disciplina, mas consiga dialogar com várias áreas do saber.



Além disso, muitos enunciados trazem gráficos, tirinhas, propagandas ou textos de apoio que exigem interpretação. Quem tem bom repertório consegue identificar rapidamente os elementos centrais e resolver com mais segurança.



Como ampliar o repertório para o Enem?



Praticar com provas anteriores: resolver questões antigas ajuda a perceber padrões cobrados pelo exame.



Ler notícias e acompanhar atualidades: assuntos recentes costumam aparecer nos enunciados.



Revisar conteúdos clássicos: temas como Revolução Industrial, ecossistemas, funções matemáticas e Constituição de 1988 sempre voltam.



Estudar de forma interdisciplinar: tente relacionar diferentes áreas em uma mesma revisão.



Investir no repertório nas questões do Enem é um dos diferenciais para alcançar bons resultados. Ele não só auxilia na redação, como também potencializa a interpretação e resolução das questões objetivas.