Enem 2025: saiba como usar o desempenho do Enem no Sisu, Prouni e Fies

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado em novembro e a nota obtida pelos candidatos poderá abrir diversas portas para o ensino superior.

Além de servir como critério de seleção em universidades públicas e privadas de todo o Brasil, o desempenho no exame também é utilizado em programas do Governo Federal como Sisu, Prouni e Fies, que oferecem oportunidades de ingresso, bolsas de estudo e financiamento estudantil.

Sisu: acesso às universidades públicas

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o principal caminho para quem deseja estudar em universidades e institutos federais.

A seleção é feita de forma totalmente online, com base na nota do Enem. Cada instituição define a pontuação mínima exigida para cada curso e o peso de cada área do conhecimento. Em geral, cursos mais concorridos, como Medicina e Direito, exigem notas mais altas.

Prouni: bolsas de estudo em universidades privadas

O Programa Universidade para Todos (Prouni) concede bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior.

Para participar, é necessário ter feito o Enem, alcançar a nota mínima exigida e atender a critérios socioeconômicos definidos pelo programa. A nota do exame é determinante para a classificação dos candidatos e pode ser decisiva na conquista de uma bolsa.

Fies: financiamento estudantil facilitado

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é outra alternativa para quem busca uma vaga em universidades privadas. Nesse caso, a nota do Enem funciona como critério de seleção, garantindo que apenas candidatos que tenham obtido um desempenho mínimo possam acessar o financiamento.

O programa permite o parcelamento das mensalidades em condições especiais, facilitando o acesso ao ensino superior.

Um desempenho, múltiplas oportunidades

Com uma única participação no Enem 2025, o estudante pode concorrer a vagas em universidades públicas, pleitear bolsas em instituições privadas ou buscar apoio financeiro para custear seus estudos.

Por isso, especialistas recomendam que os candidatos encarem a prova como um passaporte para diferentes caminhos acadêmicos.

O resultado do exame está previsto para o início de 2026 e, a partir dele, os candidatos poderão se inscrever nos programas de sua escolha conforme os editais divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

