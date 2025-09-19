ENEM 2025

Enem 2025: 5 atualidades do ano que podem aparecer na prova

De crises políticas no Brasil aos 80 anos de Hiroshima, veja os temas globais e ambientais que podem aparecer no exame deste ano.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 19/09/2025 às 14:58 | Atualizado em 19/09/2025 às 14:58
Thapana Onphalai/Istock
Um homem escreve em um caderno com um lápis. Ele está concentrado no trabalho e com um humor sério. O caderno está sobre uma mesa de madeira, e há um laptop por perto. FOTO: Thapana Onphalai/Istock

O Enem 2025 não avalia apenas conteúdos de sala de aula: a prova também exige do candidato a capacidade de relacionar temas atuais com conhecimentos de diversas áreas.

Estar atento às notícias é fundamental, principalmente porque assuntos políticos, históricos, ambientais e sociais costumam aparecer tanto na Redação quanto nas questões objetivas.

Confira alguns dos temas mais relevantes que podem estar presentes no exame deste ano:

1. Crise institucional entre os três Poderes no Brasil

Nos últimos anos, o país tem enfrentado episódios de tensão entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. Discussões sobre a independência dos poderes, democracia e Estado de Direito podem ser exploradas na prova como forma de avaliar a compreensão do candidato sobre cidadania e política.

2. Governo Trump e a volta da Política do Big Stick

O retorno de Donald Trump ao cenário internacional reacendeu debates sobre a chamada Política do Big Stick, que remete à intervenção e ao protagonismo dos Estados Unidos na geopolítica global.

O Enem pode abordar as consequências desse reposicionamento nas relações internacionais, no comércio e até em conflitos diplomáticos.

Leia Também

3. 80 anos de Hiroshima e Nagasaki

Em 2025, completam-se oito décadas dos ataques nucleares às cidades japonesas na Segunda Guerra Mundial. A data pode ser utilizada no Enem para discutir ética em guerras, poder nuclear, direitos humanos e memória histórica, além de conexões com o atual cenário internacional de disputas armamentistas.

4. Inteligência Artificial

Outro ponto importante é a cultura digital. O uso da inteligência artificial em diferentes setores, as transformações no mercado de trabalho e os impactos da desinformação nas redes sociais são assuntos que vêm sendo discutidos amplamente e podem ser explorados nas provas.

5. Aquecimento global, COP30 e acordos climáticos

A agenda ambiental continua sendo prioridade mundial. O aquecimento global, os eventos climáticos extremos e os compromissos assumidos em encontros como a COP30 estão no radar.

O Enem pode cobrar a importância da cooperação internacional, políticas públicas de sustentabilidade e soluções tecnológicas para frear os impactos ambientais.

Por que isso importa para o candidato?

Ter domínio sobre essas temáticas não significa decorar datas ou nomes, mas sim saber contextualizar e relacionar cada assunto com áreas como História, Geografia, Sociologia e até Ciências da Natureza.

Na Redação, por exemplo, esses repertórios podem ser diferenciais para construir argumentos sólidos e bem fundamentados.

Estar informado é uma das formas mais eficazes de garantir uma boa pontuação no Enem 2025. Ler jornais, acompanhar podcasts e consultar fontes confiáveis pode ser o que separa uma redação mediana de um texto nota mil.


Tags

atualidades cronograma de estudos Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.