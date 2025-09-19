Enem 2025: 5 atualidades do ano que podem aparecer na prova

O Enem 2025 não avalia apenas conteúdos de sala de aula: a prova também exige do candidato a capacidade de relacionar temas atuais com conhecimentos de diversas áreas.

Estar atento às notícias é fundamental, principalmente porque assuntos políticos, históricos, ambientais e sociais costumam aparecer tanto na Redação quanto nas questões objetivas.

Confira alguns dos temas mais relevantes que podem estar presentes no exame deste ano:

1. Crise institucional entre os três Poderes no Brasil

Nos últimos anos, o país tem enfrentado episódios de tensão entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. Discussões sobre a independência dos poderes, democracia e Estado de Direito podem ser exploradas na prova como forma de avaliar a compreensão do candidato sobre cidadania e política.

2. Governo Trump e a volta da Política do Big Stick

O retorno de Donald Trump ao cenário internacional reacendeu debates sobre a chamada Política do Big Stick, que remete à intervenção e ao protagonismo dos Estados Unidos na geopolítica global.

O Enem pode abordar as consequências desse reposicionamento nas relações internacionais, no comércio e até em conflitos diplomáticos.

3. 80 anos de Hiroshima e Nagasaki

Em 2025, completam-se oito décadas dos ataques nucleares às cidades japonesas na Segunda Guerra Mundial. A data pode ser utilizada no Enem para discutir ética em guerras, poder nuclear, direitos humanos e memória histórica, além de conexões com o atual cenário internacional de disputas armamentistas.

4. Inteligência Artificial

Outro ponto importante é a cultura digital. O uso da inteligência artificial em diferentes setores, as transformações no mercado de trabalho e os impactos da desinformação nas redes sociais são assuntos que vêm sendo discutidos amplamente e podem ser explorados nas provas.

5. Aquecimento global, COP30 e acordos climáticos

A agenda ambiental continua sendo prioridade mundial. O aquecimento global, os eventos climáticos extremos e os compromissos assumidos em encontros como a COP30 estão no radar.

O Enem pode cobrar a importância da cooperação internacional, políticas públicas de sustentabilidade e soluções tecnológicas para frear os impactos ambientais.

Por que isso importa para o candidato?

Ter domínio sobre essas temáticas não significa decorar datas ou nomes, mas sim saber contextualizar e relacionar cada assunto com áreas como História, Geografia, Sociologia e até Ciências da Natureza.

Na Redação, por exemplo, esses repertórios podem ser diferenciais para construir argumentos sólidos e bem fundamentados.

Estar informado é uma das formas mais eficazes de garantir uma boa pontuação no Enem 2025. Ler jornais, acompanhar podcasts e consultar fontes confiáveis pode ser o que separa uma redação mediana de um texto nota mil.



