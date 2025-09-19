Artes no Enem 2025: saiba os temas que mais caem na prova

O Enem 2025 avalia os estudantes em diferentes áreas do conhecimento, e a disciplina de Artes, incluída na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, pode garantir pontos importantes para quem está bem preparado.

Embora não seja a parte mais extensa do exame, esse conteúdo aparece de forma recorrente e pode ser um diferencial para conquistar uma boa nota.

Principais tópicos de Artes no Enem

De acordo com professores e materiais de apoio, os temas de maior incidência costumam envolver tanto a história da arte quanto a análise de obras e manifestações culturais. Entre os tópicos que merecem atenção, estão:

História da Arte: períodos como Renascimento, Barroco, Modernismo e Arte Contemporânea.

períodos como Renascimento, Barroco, Modernismo e Arte Contemporânea. Artes Visuais: pintura, escultura, fotografia, grafite e manifestações urbanas.

pintura, escultura, fotografia, grafite e manifestações urbanas. Música: gêneros musicais brasileiros, como samba, bossa nova, tropicalismo e suas relações com a cultura e a política.

gêneros musicais brasileiros, como samba, bossa nova, tropicalismo e suas relações com a cultura e a política. Teatro: autores importantes, movimentos teatrais no Brasil e no mundo.

autores importantes, movimentos teatrais no Brasil e no mundo. Cinema: evolução do cinema brasileiro, do Cinema Novo às produções contemporâneas.

evolução do cinema brasileiro, do Cinema Novo às produções contemporâneas. Patrimônio Cultural: obras e manifestações reconhecidas pelo IPHAN e pela UNESCO.

Exemplos práticos que podem aparecer

O exame costuma relacionar obras de arte a contextos históricos ou sociais. Por exemplo:

A análise de uma pintura renascentista pode ser usada para discutir a valorização do ser humano no Humanismo.

O grafite pode ser explorado como expressão artística urbana e de resistência cultural.

A música pode ser associada a movimentos políticos, como o papel do tropicalismo na ditadura militar.

Estratégias de estudo

Para se preparar, especialistas recomendam:

Revisar os principais movimentos artísticos e seus representantes.

Assistir a filmes e documentários que abordam a história da arte no Brasil e no mundo.

Treinar a interpretação de imagens, já que o Enem costuma trazer questões visuais.

Ler sobre a relação entre arte, política e sociedade.

Estudar Artes para o Enem não significa apenas decorar nomes de artistas ou estilos. O foco da prova está em compreender a função social, cultural e histórica das manifestações artísticas, além de sua contribuição para a construção da identidade brasileira.

Assim, incluir o tema no cronograma de estudos pode ser a jogada certa para somar pontos preciosos e ampliar as chances de um bom desempenho na prova de Linguagens.



