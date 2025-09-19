ENEM 2025

Artes no Enem 2025: saiba os temas que mais caem na prova

Movimentos artísticos, música, teatro e patrimônio cultural estão entre os tópicos mais cobrados em Linguagens no Enem 2025; confira

Publicado em 19/09/2025 às 15:28
Chainarong Prasertthai/Istock
Close up empresário mão escrevendo conteúdo ou algo no notebook com o uso de laptop na mesa de madeira no escritório em casa para pessoas e conceito de estilo de vida FOTO: Chainarong Prasertthai/Istock

O Enem 2025 avalia os estudantes em diferentes áreas do conhecimento, e a disciplina de Artes, incluída na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, pode garantir pontos importantes para quem está bem preparado.

Embora não seja a parte mais extensa do exame, esse conteúdo aparece de forma recorrente e pode ser um diferencial para conquistar uma boa nota.

Principais tópicos de Artes no Enem

De acordo com professores e materiais de apoio, os temas de maior incidência costumam envolver tanto a história da arte quanto a análise de obras e manifestações culturais. Entre os tópicos que merecem atenção, estão:

  • História da Arte: períodos como Renascimento, Barroco, Modernismo e Arte Contemporânea.
  • Artes Visuais: pintura, escultura, fotografia, grafite e manifestações urbanas.
  • Música: gêneros musicais brasileiros, como samba, bossa nova, tropicalismo e suas relações com a cultura e a política.
  • Teatro: autores importantes, movimentos teatrais no Brasil e no mundo.
  • Cinema: evolução do cinema brasileiro, do Cinema Novo às produções contemporâneas.
  • Patrimônio Cultural: obras e manifestações reconhecidas pelo IPHAN e pela UNESCO.

Exemplos práticos que podem aparecer

O exame costuma relacionar obras de arte a contextos históricos ou sociais. Por exemplo:

  • A análise de uma pintura renascentista pode ser usada para discutir a valorização do ser humano no Humanismo.
  • O grafite pode ser explorado como expressão artística urbana e de resistência cultural.
  • A música pode ser associada a movimentos políticos, como o papel do tropicalismo na ditadura militar.

Estratégias de estudo

Para se preparar, especialistas recomendam:

  • Revisar os principais movimentos artísticos e seus representantes.
  • Assistir a filmes e documentários que abordam a história da arte no Brasil e no mundo.
  • Treinar a interpretação de imagens, já que o Enem costuma trazer questões visuais.
  • Ler sobre a relação entre arte, política e sociedade.

Estudar Artes para o Enem não significa apenas decorar nomes de artistas ou estilos. O foco da prova está em compreender a função social, cultural e histórica das manifestações artísticas, além de sua contribuição para a construção da identidade brasileira.

Assim, incluir o tema no cronograma de estudos pode ser a jogada certa para somar pontos preciosos e ampliar as chances de um bom desempenho na prova de Linguagens.


