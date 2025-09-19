Artes no Enem 2025: saiba os temas que mais caem na prova

O Enem 2025 avalia os estudantes em diferentes áreas do conhecimento, e a disciplina de Artes, incluída na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, pode garantir pontos importantes para quem está bem preparado.
Embora não seja a parte mais extensa do exame, esse conteúdo aparece de forma recorrente e pode ser um diferencial para conquistar uma boa nota.
Principais tópicos de Artes no Enem
De acordo com professores e materiais de apoio, os temas de maior incidência costumam envolver tanto a história da arte quanto a análise de obras e manifestações culturais. Entre os tópicos que merecem atenção, estão:
- História da Arte: períodos como Renascimento, Barroco, Modernismo e Arte Contemporânea.
- Artes Visuais: pintura, escultura, fotografia, grafite e manifestações urbanas.
- Música: gêneros musicais brasileiros, como samba, bossa nova, tropicalismo e suas relações com a cultura e a política.
- Teatro: autores importantes, movimentos teatrais no Brasil e no mundo.
- Cinema: evolução do cinema brasileiro, do Cinema Novo às produções contemporâneas.
- Patrimônio Cultural: obras e manifestações reconhecidas pelo IPHAN e pela UNESCO.
Exemplos práticos que podem aparecer
O exame costuma relacionar obras de arte a contextos históricos ou sociais. Por exemplo:
- A análise de uma pintura renascentista pode ser usada para discutir a valorização do ser humano no Humanismo.
- O grafite pode ser explorado como expressão artística urbana e de resistência cultural.
- A música pode ser associada a movimentos políticos, como o papel do tropicalismo na ditadura militar.
Estratégias de estudo
Para se preparar, especialistas recomendam:
- Revisar os principais movimentos artísticos e seus representantes.
- Assistir a filmes e documentários que abordam a história da arte no Brasil e no mundo.
- Treinar a interpretação de imagens, já que o Enem costuma trazer questões visuais.
- Ler sobre a relação entre arte, política e sociedade.
Estudar Artes para o Enem não significa apenas decorar nomes de artistas ou estilos. O foco da prova está em compreender a função social, cultural e histórica das manifestações artísticas, além de sua contribuição para a construção da identidade brasileira.
Assim, incluir o tema no cronograma de estudos pode ser a jogada certa para somar pontos preciosos e ampliar as chances de um bom desempenho na prova de Linguagens.