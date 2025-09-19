Enem 2025: previsão de quando será liberado o Cartão de Confirmação

Os candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 aguardam ansiosos pela divulgação do Cartão de Confirmação, documento que reúne informações fundamentais, como o local de prova, horário de abertura dos portões e dados pessoais do participante.

Embora o edital não apresente uma data fixa, o histórico das últimas edições aponta que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) costuma liberar a consulta cerca de 10 a 12 dias antes da primeira aplicação.

Em 2023, o cartão foi disponibilizado em 24 de outubro, 11 dias antes da prova. Já em 2024, a liberação ocorreu em 22 de outubro, também 11 dias antes do exame.



Seguindo esse padrão, a previsão é que o Cartão de Confirmação do Enem 2025 seja liberado no dia 28 de outubro, já que a primeira prova está marcada para 9 de novembro.

Como consultar o Cartão de Confirmação

O documento poderá ser acessado pela Página do Participante, com login via conta Gov.br. O passo a passo é simples:

Acesse o portal do Inep e clique em Página do Participante;

Faça login com CPF e senha cadastrados na conta Gov.br;

Procure pela opção Cartão de Confirmação da Inscrição;

Verifique informações como local de prova, número de inscrição, idioma escolhido e orientações gerais.

Embora não seja obrigatório levar o cartão impresso no dia da prova, especialistas recomendam portar uma cópia e, se possível, visitar o local com antecedência para evitar imprevistos.

Com a liberação do documento se aproximando, é essencial que os candidatos fiquem atentos às atualizações do Inep e mantenham seus dados de acesso organizados.



