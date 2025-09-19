ENEM 2025

Enem 2025: previsão de quando será liberado o Cartão de Confirmação

Documento traz informações sobre local de prova, horário de abertura dos portões e deve ser divulgado pelo Inep no fim de outubro.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 19/09/2025 às 16:01 | Atualizado em 19/09/2025 às 16:01
Saulo Angelo / Istock
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), aplicativo ENEM na tela do smartphone, educação brasileira. FOTO: Saulo Angelo / Istock

Os candidatos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 aguardam ansiosos pela divulgação do Cartão de Confirmação, documento que reúne informações fundamentais, como o local de prova, horário de abertura dos portões e dados pessoais do participante.

Embora o edital não apresente uma data fixa, o histórico das últimas edições aponta que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) costuma liberar a consulta cerca de 10 a 12 dias antes da primeira aplicação.

Em 2023, o cartão foi disponibilizado em 24 de outubro, 11 dias antes da prova. Já em 2024, a liberação ocorreu em 22 de outubro, também 11 dias antes do exame.

Seguindo esse padrão, a previsão é que o Cartão de Confirmação do Enem 2025 seja liberado no dia 28 de outubro, já que a primeira prova está marcada para 9 de novembro.

Como consultar o Cartão de Confirmação

O documento poderá ser acessado pela Página do Participante, com login via conta Gov.br. O passo a passo é simples:

  • Acesse o portal do Inep e clique em Página do Participante;
  • Faça login com CPF e senha cadastrados na conta Gov.br;
  • Procure pela opção Cartão de Confirmação da Inscrição;
  • Verifique informações como local de prova, número de inscrição, idioma escolhido e orientações gerais.

Leia Também

Embora não seja obrigatório levar o cartão impresso no dia da prova, especialistas recomendam portar uma cópia e, se possível, visitar o local com antecedência para evitar imprevistos.

Com a liberação do documento se aproximando, é essencial que os candidatos fiquem atentos às atualizações do Inep e mantenham seus dados de acesso organizados.


Tags

cronograma de estudos Enem 2025

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.