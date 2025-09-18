ENEM 2025

Enem 2025: dicas para manter o equilíbrio emocional no dia da prova

Ansiedade pode comprometer o desempenho no Enem 2025. Técnicas de respiração, sono adequado e foco são aliados para enfrentar o exame.

Publicado em 18/09/2025 às 16:59
Imagem ilustrativa aluna triste ao verificar que um exame falhou

A reta final para o Enem 2025 não exige apenas conhecimento técnico e horas de estudo, mas também preparo psicológico.

Muitos candidatos dominam os conteúdos, mas acabam vendo seu desempenho comprometido pela ansiedade, nervosismo e falta de concentração no momento da prova.

Especialistas em psicologia educacional destacam que manter o equilíbrio emocional pode ser tão importante quanto revisar os conteúdos.

Uma das principais orientações é evitar mudanças bruscas na rotina nos dias que antecedem o exame. O ideal é manter horários regulares de sono, alimentação balanceada e pausas de descanso.

Dormir bem na véspera é essencial para garantir foco e raciocínio rápido durante as cinco horas de aplicação.

Outra recomendação é apostar em técnicas de respiração e relaxamento. Exercícios simples de inspiração profunda ajudam a reduzir a ansiedade e podem ser utilizados antes de abrir o caderno de questões ou mesmo durante a prova, em momentos de tensão.

Organizar o tempo também contribui para diminuir o estresse. Estabelecer uma estratégia de resolução — como responder primeiro as questões mais fáceis — aumenta a confiança e dá ritmo ao candidato.

Além disso, é importante lembrar que cada questão do Enem tem peso diferente por conta da Teoria de Resposta ao Item (TRI), portanto, não vale a pena insistir em perguntas que parecem impossíveis.

Por fim, manter uma mentalidade positiva pode fazer diferença. Encarar o exame como uma oportunidade de mostrar o que foi aprendido, em vez de um obstáculo intransponível, ajuda a diminuir a pressão.

O Enem 2025 acontece em novembro e deve reunir milhões de estudantes em todo o Brasil. Mais do que provas de conhecimento, o exame também exige dos participantes controle emocional para que todo o esforço da preparação se traduza em bons resultados.

