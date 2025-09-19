Enem 2025: qual repertório utilizar na redação? Veja repertórios que fortalecem a redação do candidato

A redação do Enem é uma das partes mais importantes da prova e pode ser decisiva na nota final do candidato.

Para se sair bem, não basta apenas dominar a escrita: é essencial saber quais repertórios socioculturais podem ser utilizados de forma produtiva e pertinente no texto.

O Inep avalia, entre outros critérios, a competência 2, que trata do domínio da argumentação e da capacidade de inserir referências externas para sustentar a tese.

Nesse ponto, o repertório assume papel estratégico, ajudando o estudante a demonstrar conhecimento e aprofundamento crítico.

O que é considerado repertório válido?

O repertório é toda referência que o candidato pode mobilizar para enriquecer a argumentação. Entre os exemplos mais valorizados estão:

Obras literárias e filosóficas , como Machado de Assis, Clarice Lispector, Aristóteles e Hannah Arendt.

, como Dados oficiais e pesquisas , como os divulgados pelo IBGE, ONU ou Unesco .

, como os divulgados pelo Eventos históricos , a exemplo da Constituição de 1988 ou da Revolução Francesa.

, a exemplo da Produções culturais, como músicas, filmes, séries ou movimentos artísticos que dialoguem com o tema da proposta.

O que evitar?

Repertórios considerados genéricos, muito usados em todos os anos ou sem relação direta com o tema podem prejudicar a nota. O Enem valoriza a pertinência e a legitimidade da referência, ou seja, ela precisa ter vínculo claro com a proposta da redação e contribuir para o desenvolvimento da ideia.

Como treinar?

Especialistas recomendam que os estudantes montem um “banco de repertórios” durante a preparação, relacionando referências a grandes eixos temáticos que costumam aparecer, como cidadania, tecnologia, meio ambiente, saúde e direitos humanos.

Dessa forma, no dia da prova, é mais fácil selecionar a referência adequada para o texto.

O Enem 2025 será aplicado em novembro e, até lá, professores reforçam a importância de não apenas decorar repertórios, mas aprender a contextualizá-los de forma crítica e autoral. Esse diferencial pode garantir uma nota acima de 900 pontos na redação.

