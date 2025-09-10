ENEM 2025

5 dicas para montar um cronograma de estudos para o Enem

Saiba como distribuir o tempo, intercalar matérias e ajustar metas para estudar de forma eficiente e se preparar melhor para o Enem 2025.

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 10/09/2025 às 12:39
Antonio Diaz/Istock
Teenage pupil worried in test while sitting with classmates in school FOTO: Antonio Diaz/Istock

Com a proximidade do Enem 2025, organizar os estudos é essencial para garantir desempenho satisfatório em todas as áreas do exame.

Um cronograma bem estruturado ajuda a distribuir o tempo de forma equilibrada, priorizar disciplinas que exigem mais atenção e reduzir o estresse.

Confira 5 dicas para montar um cronograma de estudos para o Enem eficiente e produtivo.

1. Avalie seu tempo disponível

O primeiro passo é mapear quantas horas por dia ou semana você pode dedicar aos estudos. Considere atividades obrigatórias, descanso e momentos de lazer. Um cronograma realista aumenta a chance de cumprir as metas sem sobrecarga.

2. Defina prioridades e metas por disciplina

Analise suas dificuldades e pontos fortes. Dedique mais tempo às matérias em que tem menor desempenho, mas não deixe de revisar conteúdos que domina. Estabeleça metas semanais claras, como “resolver 20 questões de Matemática” ou “resumir capítulo de História”.

3. Intercale teoria e prática

Combine leitura, revisão e exercícios práticos. Resolver questões anteriores do Enem ajuda a fixar conteúdos, entender o estilo da prova e ganhar confiança. Não se esqueça de incluir redação semanal para treinar escrita e argumentação.

4. Crie blocos de estudo equilibrados

Evite longas sessões ininterruptas. O ideal é organizar blocos de 1 a 2 horas por matéria, com intervalos curtos para descanso. Alternar disciplinas também mantém a concentração e reduz a fadiga mental.

5. Acompanhe e ajuste seu cronograma

Um cronograma não é definitivo. Monitore seu progresso, avalie se metas estão sendo cumpridas e faça ajustes quando necessário. Flexibilidade é importante para lidar com imprevistos e manter a rotina de estudos consistente.

Seguindo essas dicas, o candidato consegue otimizar o tempo, reforçar pontos fracos e chegar mais preparado para a prova, aumentando as chances de um bom desempenho no Enem 2025.

Autor

jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

